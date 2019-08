„Kdybych to dělal, už bych byl ve vládě.“ Šmarda promluvil o tahanici o křeslo ministra kultury

Na středeční tiskové konferenci předseda sociálních demokratů Jan Hamáček nakonec oficiálně oznámil, že v čele ministerstva kultury chce ČSSD vidět bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Tuto kandidaturu by podle oznámení tiskového mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka měl prezident Miloš Zeman podpořit.

Ještě před touto tiskovou konferencí Michal Šmarda poskytl rozhovor Právu, ve kterém na první otázku, jestli che, aby ČSSD odešla z vlády, odpověděl slovy, že o tom si chce nejdříve promluvit s jeho kolegy. A zároveň okomentoval otázku, že zatím moc nevypadá, že by ČSSD chtěla z vlády odejít.

„Myslím, že já jsem za posledních dvacet hodin nepůsobil jako někdo, kdo se drží vládního angažmá. Kdybych chtěl být poslední tři měsíce za každou cenu ve vládě, tak k tomu vedla jednoduchá cesta. Pan Babiš řekl, že nechce být ve vládě s někým, kdo ho kritizuje a kdo mluví škaredě o jím nominovaných ministrech, nebylo nic jednoduššího než jej chválit za ‚geniální‘ myšlenky, obdivovat jeho obchodnické a vyjednávací umění, schopnost spasit Českou republiku a jeho personální návrhy. Kdybych to dělal, už bych byl ve vládě,“ říká Šmarda.

Účast ve vládě nás trhá na kusy

ČSSD to podle něj má velmi těžké, protože na jedné straně jí je připomínáno, že Andrej Babiš je ochoten vládnout s kýmkoliv od ODS po SPD, a pokud ČSSD odejde, tak přijde nějaká mnohem horší varianta. „Za ni bude ve veřejném prostoru soc. dem. viněna. Je zajímavé, že nikdo to nedává za vinu samotnému Babišovi,“ říká místopředseda ČSSD a dodává, že odchodem z vlády sociálních demokratů pravděpodobně otevře cestu nějakému horšímu řešení. Druhý pohled podle něj je, že sociální demokracie účastí ve vládě velmi trpí a že ji vládní účast trhá na kusy. A to je podle politika velmi těžké rozhodování, protože to není jednoduché z lidského ani morálního hlediska.

Bodnutí do zad se nekoná

Michal Šmarda už dříve pro Právo uvedl, že když se stáhne ve chvíli, kdy za něho Jan Hamáček bojuje, tak ho tím bodne do zad. Jak tuto situaci vidí teď?

„Bodnutí do zad by to bylo v okamžiku, kdy by se mnou Jan Hamáček nesouhlasil. Ale on mi po našem rozhovoru dal za pravdu a mé rozhodnutí akceptoval. Řekl mi, že to za bodnutí do zad nepovažuje. Ale samozřejmě jiné by to bylo, kdybych to udělal bez jeho vědomí a proti jeho vůli,“ uvedl politik.

Politik ČSSD dále uvádí, co na jeho rozhodnutí říkají kolegové ze strany. Podle něj jsou názory různé.

„Čím mi jsou lidé bližší, tím častěji mi říkají, že jsou rádi, že jsem se takto rozhodl. Protože se báli, že by to pro mě osobně bylo zdrcující být ve vládě s Andrejem Babišem, který se rozhodl, že se stanu jeho osobním terčem. Lidé, kteří brali tuto věc jako něco, kde může ČSSD prokázat, že má sílu, to kritizují a říkají, že jsem měl vydržet. Ale já jsem jednoduše přesvědčen, že soc. dem. nemá politickou sílu na to, aby mohla zvítězit v přímém střetu s prezidentem a premiérem naráz. Kdyby se alespoň jeden z těchto dvou nejvyšších ústavních činitelů tohoto politického střetu proti ČSSD neúčastnil, tak jsme uspět mohli. Ale my jsme stáli proti oběma těmto silným hráčům. Navíc já nemám politický mandát od voličů v současné době, tím pádem bychom neměli šanci vyhrát. Druhá věc je, co si z té prohry máme vzít. Na to se mohou naše názory lišit,“ oznámil Šmarda.

A samotný Michal Šmarda se smíří s tím, když s takovým názorem nezvítězí. Podle něj ale Babiš útoky a tím, že veřejně deklaroval, že Šmardu ve vládě nechce, jasně porušil koaliční smlouvu. To však podle jeho názoru nemusí mít za výsledek konec koalice, ale po tom, jak se Andrej Babiš zachoval, by prý nikdo nemohl odchod ČSSD z vlády vnímat jako podraz.

Ministerstvo kultury povede Lubomír Zaorálek

Ve středu na tiskové konferenci předseda sociálních demokratů Jan Hamáček oficiálně oznámil, že v čele ministerstva kultury chce ČSSD vidět bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček později oznámil, že se Zaorálkovou kandidaturou hlava státu souhlasí.

Hamáček uvedl, že nepředpokládá, že by ze strany prezidenta Miloše Zemana mělo dojít k problémům se jmenováním nového ministra. Dříve v polovině srpna Zeman do čela resortu kultury odmítl jmenovat jiného kandidáta ČSSD Michala Šmardu.

Šéf ČSSD věří, že se Zaorálek ještě stihne zapojit do jednání o rozpočtu. Předseda ČSSD sdělil, že s dosavadním jednáním o rozpočtu jsou sociální demokraté spokojeni. Pokud budou jednání úspěšně pokračovat a jmenování Zaorálka proběhne hladce, může vládní spolupráce ČSSD a ANO pokračovat.