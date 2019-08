Nejvyšší státní zástupce se pustil do Benešové: Můžeme tu mít snahu o ovládnutí justice

V projektu zákona jsou navrhovány změny ve jmenování a odvolávání vedoucích žalobců. Podle nejvyššího státního zástupce za současnými změnami může být snaha podmanit si justici a odstranit z ní nepohodlné. Tedy i jeho samého. „Nedokážu si to jinak přebrat, protože jak jsem se díval na konec ve funkcích, první by se vyměnil nejvyšší státní zástupce,“ dodal Zeman.

Změny ve funkčních obdobích státních zástupců

Podle navrhovaného zákona bude nejvyšší státní zástupce končit v roce 2023, vrchní státní zástupce (těmi jsou dnes Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan) v roce 2024 a potom budou končit další okresní a krajští státní zástupci v dalších letech. Podle Zemana je účelem zákona zřejmě především přeobsadit tyto funkce.

„Místo toho, aby měli určeno datum, kdy budou končit, by měli končit podle data, kdy nastoupili do svých funkcí. Na tom jsme se neshodli,“ řekl Zeman v pořadu Události na ČT24.

„Ministerstvo spravedlnosti úplně mimo systém stanovilo ukončení funkčního období oběma vrchním státním zástupcům. Nelze se tak zbavit dojmu, že účelem toho zákona je zejména přeobsadit funkce nejvyššího a obou vrchních státních zástupců tak, aby Zeman, (Ivo) Ištvan, (Lenka) Bradáčová skončili co nejdříve po účinnosti zákona,“ dodal.

Otázka výběru vedoucích státních zástupců

V předkládaném návrhu zákona je ve výběrové komisi podle Zemana majorita členů jmenovaných ministerstvem spravedlnosti, a podle nejvyššího státního zástupce to svědčí o tom, že ministerstvo si může pomocí svých členů vybrat vhodného vedoucího státního zástupce. Výběr kandidáta má podle Zemana provádět pětičlenná komise.

„Bude-li ministr chtít opanovat veřejnou žalobu, která je velice důležitá pro budování a udržení právního státu, může se stát, že si najmenuje tři členy komise, dva budou nějaká stafáž a to znamená, že mu navrhnou na jmenování člověka, kterého bude chtít ministr spravedlnosti,“ poukázal.

Nastavení přechodného období

Klíčovou otázkou jsou podle nejvyššího žalobce i přechodná ustanovení, kdy ministerstvo podle nejvyššího státního zastupitelství nehodlá dát nový mandát nejvyššímu státnímu zástupci.

„Ministerstvo spravedlnosti i přes opakované projednávání stále setrvává na stanovisku, že nejvyšší státní zástupce má mít sedmileté funkční období, stejně jako zbytek soustavy. Nejvyšší státní zastupitelství naproti tomu zastává stanovisko, že státní zastupitelství je součástí širší justice a jako takové by mělo mít srovnatelné podmínky se soudy, to znamená deset let pro nejvyššího státního zástupce, stejně jako mají předsedové nejvyšších soudů, sedmileté funkční období pro zbytek soustavy,” uvedl Zeman.

„Opět je zde paralela s předsedy nejvyšších soudů, kteří od účinnosti nového zákona o soudech a soudcích dostali nový desetiletý mandát. Nejvyšší státní zastupitelství trvá na tom, aby tento systém byl zachován i pro soustavu státního zastupitelství,” doplnil.

Odpověď Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti na Twitteru uvedlo, že se připomínky připravují a je předčasné o nich hovořit.

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti slovům nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že je návrh zákona o státním zastupitelství připraven za účelem rychlého přeobsazení funkcí nejvyššího a vrchních státních zástupců. ➡️ https://t.co/8cJAKe5MIY pic.twitter.com/SukxQoUe38 — MSp ČR (@SpravedlnostCZ) August 20, 2019

„Pan Zeman v tomto nemluví pravdu, má špatné informace, jestli se nechal tedy informovat. Protože jsem mu tam zohlednila zejména ta přechodná období. Takže není pravda, že bych chtěla paní Bradáčovou vyhodit. Naopak tam bude o rok déle,“ řekla ministryně spravedlnosti Benešová v rozhovoru pro ČT24.