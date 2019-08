Ostuda českých senátorů. Že by šířili fake news?

Kybernetický útok je závažná věc. O tom nemůže být žádného sporu. Probírala ho Bezpečnostní rada státu. Ještě než se stačila sejít, horliví senátoři se chtěli ukázat. Senátní zahraniční výbor v minulém týdnu přijal usnesení, ve kterém „se znepokojením konstatuje, že nejnovější incident, který kyberneticky napadl ministerstvo zahraničí, je podle informací NÚKIB útokem cizí státní moci“. To však odmítl samotný úřad, podle kterého žádné informace senátorům neposkytl.

Senátoři museli přiznat barvu. Usnesení bylo napsáno na základě otevřených zdrojů. Jinými slovy z médií. Z médií hlavního proudu. Ta mají jasno. Za červnovým incidentem stojí ruská rozvědka. No a kdo jiný, že?

Horlivost senátorů ukazuje, jak lehce jsou politici náchylní k manipulaci. Stačí, když neověřené infromace posvětí „ta správná“ média a už se rozjíždí kolotoč politických gest, která posléze vyčpí do trapnosti. A nejde pouze o tento incident. Toto léto je na unáhlená gesta plodné. Můžeme vzpomenout perlu pirátského primátora Prahy Zdeňka Hřiba, že se na konci 2. světové války Praha osvobodila sama.

Sputnik se na unáhlený kiks senátorů s usnesením zeptal Filipa Zachariáše, politologa a člena širšího vedení KSČM. Co to mělo být?

„Jsou to lidé, kteří si svět zjednodušili na černobílé vidění. Proti fake news bojují tak, že je to mnohdy až v rozporu s demokratickými principy na svobodný přístup k informacím. A když náhodou někdo použije argument, který se jim nehodí, tak je úplně nejjednodušší označit ho za fake news. Spíš mě překvapuje, že má pražská kavárna tu drzost kázat zbytku republiky, co si mají myslet a jak mají žít!" míní expert.

Postup senátorů ho nepřekvapil.

„Jsou to lidé, kteří by ve středověku za jiné názory upalovali, jako to měla ve středověku v dobrém zvyku církev svatá. Nejraději by, aby ve večerních zprávách zaznívalo, co si lidé mají myslet. Ne že by to veřejnoprávní média, zejména ČT, nedělala, ale tito lidé by to pojali ještě důsledněji. Něco jako politické školení mužstva,“ říká pan Zachariáš.

V tom případě se nabízí otázka. Jak je možné, že se tak nechali senátoři unést? Není za tím maniakální snaha obvinit ze všech špatností Rusko?

„Některé už zřejmě naplno zasáhla paranoia. Vidí ruského agenta za každým rohem. Snad i když zakopnou na chodníku, tak je na vině Rusko,“ říká Filip Zachariáš.

