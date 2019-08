„Není tohle trestný čin?“ Lídr spolku Milion chvilek roztrhl Ústavu ČR. Na sociálních sítích to pak pořádně schytal

Akce začala v podvečer 21. srpna na Václavském náměstí, kde vystoupili pamětníci, včetně někdejší redaktorky Československé televize Kamily Moučkové, a historici. Odtud se průvod přes Staroměstské náměstí vydal směrem na Hradčanské náměstí.

Když na náměstí dorazil zbytek účastníků pochodu, vzal si slovo Mikuláš Minář: „Přišli jsme na Hrad. A co jsme sem přinesli?“ zeptal se. „Trenky,“ zaznělo z davu. „To je pravda, ale kromě toho hlavně vzdor, vděčnost, naději, odhodlání a také Ústavu ČR,“ řekl Minář. Po dlouhém potlesku Minář ústavu symbolicky roztrhal.

„Je mi jasný, že mě zítra nařknou ze zneuctění ústavy, ale je horší ji roztrhat, nebo se jí neřídit?“ řekl Minář z odkazem na přístup prezidenta Miloše Zemana při odvolání ministra kultury. „Máme toho dost!“ skandoval dav.

Reakce na sociálních sítích

Na tento čin Mináře na Facebooku zareagovala poslankyně Poslanecké sněmovny PČR a zástupkyně hnutí Trikolora Zuzana Majerová Zahradníková a označila ho za „projev neomluvitelného hulvátství“.

„A pokud si pan Minář (Milion chvilek) myslí, že účel světí prostředky, tak tímto aktem pouze potvrdil, že o demokracii neví vůbec nic. Znevážení symbolů naší země je ubohé svinstvo, i kdyby stokrát bylo míněno v dobré víře. A žádná symbolika to neomluví...“ napsala.

„Vědí účastníci těchto akcí, koho vůbec podporují?“ ptá se poslankyně Karla Maříková (za SPD) na svém Facebooku.

Poslankyně Barbora Kořanová (za ANO) se k incidentu také vyjádřila:

„Roztrhat Ústavu České republiky před sídlem nejvyššího ústavního činitele a jedním ze symbolů české státnosti považuji za elementární neúctu, pokud se takový člověk staví do role ochránce demokracie, tak se o tu demokracii vážně začínám bát,“ uvedla.

Milion chvilek. Další akce

Milion chvilek pro demokracii letos uspořádal sérii demonstrací za nezávislost justice a proti Babišovi. Akce 23. července byla největší demonstrací po listopadu 1989, zúčastnilo se jí okolo 250 tisíc lidí. Další velkou demonstraci na pražské Letné plánuje spolek na 16. listopadu, tedy den před připomínkou Dne boje za svobodu a demokracii. V popisu této události napsali: „Nejde však jen o velká jednorázová setkání. Chceme přenést energii z plných náměstí do každodenní drobné práce, do péče o to, co je nám všem společné. Pokud se v tomto úsilí spojí statisíce lidí, dříve nebo později se jejich úsilí projeví i ve viditelných společenských změnách.“

Ovčáček: Milion chvilek je parodií na Občanské fórum

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že je samozřejmě správné, že lidé mají právo na demonstrace a protesty. On osobně ty lidi prý vlastně chápe.

„Žijeme ve svobodné společnosti, kdy každý může zastávat své názory. Na druhou stranu, pokud se podíváme na Milion chvilek, tak je to aktivita, vůči které jsem mimořádně kritický. Je to aktivita, která jde proti tomu, co se započalo před třiceti lety. Tehdy lidé demonstrovali za svobodné volby a dnes tady máme organizaci, která pořádá demonstrace proti výsledku svobodných voleb a chce je vlastně zvrátit. To je věc, kterou budu vždy kritizovat,“ prohlásil.

​Za to, co mu na těchto demonstracích nejvíce vadí, označil to, že na nich někteří řečníci uráží voliče hnutí ANO nebo prezidenta republiky.

„Velmi tvrdě odmítám teze, že jejich voliči jsou hlupáci a je potřeba jim vysvětlit, proč nevolit toho nebo toho. To je strašlivě urážlivé,“ myslí a dodává, že se u nás vytratil respekt k opačnému politickému názoru.

Podle mluvčího se ale aktivity daného spolku nemohou překlopit do nějaké politické aktivity, jako třeba v politické hnutí. Myslí si totiž, že chvilkařům vyhovuje, že se tváří nadstranicky.

„Hrají si trošku na Občanské fórum II., ale to už prostě fungovat nebude. To je ten paradox, který dokazuje, že jsme se za třicet let stali vyspělou demokratickou zemí, ve které jsou klíčem k rozhodování svobodné volby. Milion chvilek považuji za parodii na Občanské fórum. To totiž zahrnovalo širokou škálu občanů Československa, bylo takovým celonárodním hnutím. A to přesně Milion chvilek není. Není to celonárodní hnutí. Je to uskupení lidí, kteří volili opoziční strany,“ vzkázal na adresu spolku.