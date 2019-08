Česká armáda si pořídí americké bojové a víceúčelové vrtulníky Viper a Venom. Foto

České letectvo do výzbroje místo strojů Black Hawk získa americké bojové a víceúčelové vrtulníky Viper a Venom. Výbavu by si piloti měli převzít až v roce 2023, oznámil ve čtvrtek ministr obrany Lubomír Metnar.

Na dnešní návštěvě vojenské základny u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku ministr obrany tuto volbu vysvětlil tím, že kombinace dvou typů vrtulníků je vhodnější než pořízení pouze víceúčelových vrtulníků Black Hawk.

Na konci července české ministerstvo obrany dostalo od Američanů dvě nabídky: buď si koupí 12 kusů vrtulníků UH-60M Black Hawk v celkové hodnotě 589,9 milionů dolarů (13,2 mld. Kč), anebo druhá varianta - 8 kusů vrtulníků UH-1Y Venom plus 4 kusy vrtulníků AH-1Z Viper – nabídka v celkové hodnotě 645,9 milionů dolarů (14,5 mld. Kč).

Náměstek ministra pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic tehdy také upřesnil, že nabídky neobsahují jen dodávku samotných vrtulníků, ale zahrnují celý systém, tedy vybavení zbraňovými systémy, munici, údržbu, zaškolení a výcvik.

Dříve Česká republika plánovala nákup dvanácti amerických vrtulníků Black Hawk. Nabídka se nelíbila kupříkladu předsedovi Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěchovi Filipovi, který vrtulníky označil za předražené. Navíc se mu nelíbí také fakt, že výrobce přesunul část výroby z české společnosti Aero Vodochody.

© REUTERS / U.S. Navy / Dalton S. Swanbeck Americký víceúčelový vrtulník AH-1Z Viper

České armádě česká firma

V červenci ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na dodávku 62 kolových obrněných vozidel Titus za víc než šest miliard se společností Eldis Pardubice s.r.o. z koncernu Czechoslovak Group. Vozy by měla armáda dostat v letech 2022 a 2023. Armáda dostane 42 kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích a 20 kolových obrněných vozidel MKPP (místo koordinace palebné podpory), včetně logistického zabezpečení a školení.

Podle náčelníka Generálního štábu armády Aleše Opaty vozidla Titus nahradí zastaralou techniku a budou jím vybaveny jednotky 4. brigádního úkolového uskupení, které je předurčeno k plnění bojových a speciálních úkolů při vojenském i nevojenském ohrožení České republiky a také k působení v zahraničních misích.

Modernizace české armády

Česká armáda se posledních dvacet let snaží nahradit sovětskou techniku poněkud modernějším vybavením ze Západu. Tento cíl se Česku zatím podařilo splnit jen co se týče stíhacího letectva, a to pronájmem gripenů. Pozemní a raketové vojsko se totiž obměňuje poněkud složitěji.

Uvádí se, že používání sovětské, respektive ruské výzbroje, v Armádě ČR by mohlo být ukončeno až v roce 2035. A týká se to především vrtulníků.