„Lepší mít v životě po boku dobrého kamaráda než špatného manžela.“ Uživatelé okomentovali nový snímek Vondráčkové

Poslední dobou Lucie Vondráčková nemá pokoj a teď jí novináři připisují i nový román s o 13 let mladším mužem. „Skandál“ vypukl, když oba zmínění byli spolu vyfoceni na pražském letišti, odkud letěli do Kanady.

Teď zpěvačka zveřejnila společné selfie, ale dodala odkaz, ve kterém parkourista všechno vysvětluje.

„Přemýšlel jsem nad současnou situací a rozhodl se dát odpovědi na nejčastější otázky bulváru. Ani ne tak kvůli sobě, ale hlavně kvůli Lucii, kterou jsem do toho všeho namočil,“ stojí na začátku projevu Tomáše Zonygy.

„Mluvím o nás jako o kamarádech, protože jsme jednoduše oba dva dost v pohodě a prostě si rozumíme, jenže každý z nás je trošku jinde. Lucie řeší rozvod, má dvě děti, kariéru, bydlení, apod… Já mám tohle všechno před sebou (doufám že bez rozvodu) a moc dobře si to uvědomuji,“ vysvětlil Zonyga.

Její fanoušci jsou rádi, že se v životě Vondráčkové objevil muž, o kterého se může opřít.

„Krásně napsaný. Lepší mít v životě po boku dobrého kamaráda než špatného manžela. Hodně štěstí do další etapy života pro vás oba,“ okomentovala jedna ze sledujících.

„Moc krásně napsané. Vtipné a výstižné. A jestli jste jen přátelé nebo ne, je jen a jen Vaše věc. A Lucinko, nezabíjet dříve, než Vás naučí, co slíbil,“ přidala komentář další uživatelka.

Soudní tahanice Vondráčkové a Plekance

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková o rozvodu informovali loni v srpnu.

V poslední době většina zpráv v médiích ohledně Vondráčkové byla věnována soudu mezi ní a Plekancem. Plekanec usiloval o to, aby se jejich děti vrátily z Kanady do Česka. Kanadský soud požadavkům Plekance vyhověl, ale na žádost Vondráčkové kluci v Kanadě dokončili školní rok a následně se zpěvačka se syny v červnu vrátila do Česka. S rozhodnutím soudu je spokojená, protože usilovala právě o dokončení školního roku v Kanadě, ale hokejista Plekanec vyžadoval návrat synů už v listopadu.