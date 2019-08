„Hrad nutí Čechy svým jednáním brát do rukou barvy.“ Radnice braní vandaly, kteří znesvětili sochu Koněva

Pomník maršála Sovětského svazu Ivana Štěpanoviče Koněva se stal terčem útoku v noci z 21. na 22. srpna. Vandalové nalili červenou barvu na podstavec a spodní část sochy maršála. Na obležení se objevil nápis „Ne krvavému maršálovi, nezapomeneme“, který doplnily letopočty včetně roku 1968. O události informovala městská policie.

„Oznámení jsme přijali po deváté hodině, policisté místo ohledávají. Budou zajišťovat stopy a kamerové záznamy a pátrat po tom, kdo to způsobil,“ oznámil Deníku N mluvčí pražské policie Jan Daněk. Vandalovi hrozí až roční trest.

Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.

Opakované čištění sochy stojí peníze, které už platit nechceme

K incidentu se vyjádřila radnice městské časti Praha 6, na jejíž území se pomník nachází. Radnice vzkázala, že tentokrát nebude pomník čistit, dokud nezačne ruská strana jednat o odstranění sochy z náměstí Interbrigády

„Dejvice Koněva nechtějí. S ruskou ambasádou jsme v minulosti jednali o přemístění sochy a dokonce jim nabízeli, že si Koněva mohou odvézt na nedalekou zahradu velvyslanectví. O odstranění budeme jednat znova, a dokud nezačnou jednat konstruktivně, zůstane socha pomalovaná. A zdaleka nejde jen o to, že nás opakované čištění sochy stojí peníze, které už platit nechceme,“ je uvedeno na oficiální stránce Prahy 6 na Facebooku.

Starosta Ondřej Kolář: Mám pro lidi, kterým socha vadí, jisté pochopení

„Byť jde samozřejmě o vandalství, mám pro lidi, kterým socha vadí, jisté pochopení, neboť to, co se děje jen o pár kilometrů dál, na Hradě, logicky vyvolává i tyto rozporuplné reakce,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) pro portál Aktuálně.cz.

„Možná, než začneme pátrat po tom, kdo použil barvy, měli bychom zapátrat a ukázat na toho, kdo zatím nutí svým jednáním Čechy brát do rukou barvy. A možná je už konečně načase začít zcela vážně jednat o přesunu sochy Koněva na zahradu ruské ambasády,“ dodal Kolář.

Kontroverze ohledně Koněva

Socha maršála Koněva v Praze se terčem vandalů nestala poprvé. Před rokem v květnu ji někdo polil růžovou barvou. V minulosti se objevila iniciativa žádající její odstranění. V srpnu loňského roku při 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa zastupitelstvo Prahy 6 umístilo u podstavce sochy maršála I. S. Koněva vysvětlující cedulky v ruském, anglickém a českém znění. Na nich je uvedeno, že Koněv velel sovětské intervenci v Maďarsku v roce 1956, byl u rozdělení Berlína zdí o pět let později a také „osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa“.

Zástupce ruského ministerstva zahraničí Artěm Kožin však tehdy poznamenal, že text neodpovídá historické pravdě, protože maršál Koněv neměl žádný vztah ke zpravodajské přípravě invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Argumentoval tím, že v dubnu roku 1963 odešel z vrchního velení ozbrojených sil do důchodu.

Proč Koněv nenechává v klidu některé české politiky? https://t.co/YMeYf6c6ew pic.twitter.com/ZuyW5rncMK — Sputnik ČR (@sputnik_cz) July 19, 2019

Další pamětní deska připomínající osvobození Prahy Rudou armádou byla ze Staroměstské radnice odstraněna během loňské rekonstrukce. Po dokončení oprav byly všechny pamětní desky vráceny na radnici, kromě pamětní desky věnované maršálovi Koněvovi. Pražský primátor Zdeněk Hřib ale letos uvedl, že deska se na své místo nevrátí a bude přemístěna do Muzea hlavního města Prahy.

Proti tomuto rozhodnutí se vyjádřilo Velvyslanectví Ruské federace v ČR a vyzvalo vedení hlavního města, aby desku vrátilo.

Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí Ruska Maria Zacharovová prohlásila, že Moskvu stále více znepokojuje situace kolem sovětských pamětních objektů v Praze. Prohlásila, že předpokládá, že dojde k nápravě obecně přijatých historických faktů.