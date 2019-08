Playmate Vlaďka Erbová byla hospitalizovaná. Neví, jak to dopadne ani jak dlouho bude v nemocnice

„Holky moje, hlásím hospitalizaci. Na jak dlouho, nejsem schopná říct,“ oznámila Erbová.

„Moooc mě to mrzí, ale nemoci nechodí po horách, ale po lidech. A já jsem takový vděčný hostitel,“ uveřejnila Erbová na Instagramu. Co konkrétněji ale trápí, už svým fanouškům nesdělila.

Modelka poskytla krátký rozhovor pouze portálu Expres.cz, v němž se omluvila za svou nepřítomnost a požádala, aby ji nechali v klidu.

„Volím tuto cestu zároveň i jako omluvu mé nepřítomnosti a všem svým klientkám děkuji za trpělivost. Některé věci naplánovat bohužel nejdou. Jsem v péči vynikajících brněnských lékařů. Děti jsou v pořádku, s lidmi, kteří jsou naší rodině blízcí. Potřebuji jen čas a klid, aby se moje tělo dalo do pořádku a mohla jsem zajistit stěhování a naskočit zpět do procesu. Jak pracovního, tak školního s dětmi. Děkuji všem za podporu, jen opravdu musím při své diagnóze mít úplný klid, takže se i omlouvám, že nereaguji,“ sdělila Erbová.

Podle zdrojů z jejího okolí ji měla skolit meningitida neboli zánět mozkových blan.

„Další dny ukážou, co bude dál. V nemocnici může být od dvou do šesti týdnů. Záleží na závažnosti nálezu. To by se mělo ukázat v průběhu týdne,“ řekl Expresu údajně dobře informovaný zdroj z Brna.

Zrnko písku ze života Erbové

Vladimíra Řepková Bahenská známá jako Vlaďka Erbová je česká osmatřicetiletá modelka. Začala se věnovat modelingu ve čtrnácti letech a ve 22letech se objevila na titulní stránce časopisu Playboy.

Erbová má dceru s hokejistou Zdeňkem Bahenským a syna s bývalým fotbalistou Tomášem Řepkou. Manželství s oběma sportovci skončila rozvodem.

Už jako matka v roce 2013 založila občanské sdružení Vlaďka DĚTEM, které je určeno pro pomoc nemocným dětem a jejich rodinám.