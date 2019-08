„Ukončete to zdržování.“ Transparency International znovu útočí na Babiše

Premiér Babiš stále čelí podezření, že stále ovládá média, která spadají pod holding Agrofert. Holding právě kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 dal do svěřenských fondů. Černošice, v nichž premiér žije, už v lednu poprvé rozhodly o střetu zájmů premiéra, Babiš se však odvolal a krajský úřad celý případ vrátil zpět do Černošic. Ale podle Černošic je Babiš stále ve střetu zájmů, i když holding Agrofert převedl do svěřenských fondů.

Andrej Babiš však dlouhodobě odmítá, že by měl být ve střetu zájmů. Opakuje, že splnil povinnosti, které mu uložil zákon.

Černošice výsledek zatím nezveřejnily

Černošický úřad výsledky řízení zatím nezveřejnil, protože správní orgán je nyní vázán lhůtou 30 dní k vypracování stanoviska a případnému předání spisové dokumentace odvolacímu správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje.

Tragédie v Tatrách. Blesky zabily nejméně čtyři lidi, dalších deset je zraněnýchhttps://t.co/Hw5HBTGXwA — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 22, 2019

Krajský úřad Středočeského kraje už se zabýval prvním Babišovým odvoláním, nakonec rozhodnutí Černošic zrušil a věc vrátil k novému projednání, protože v postupu úředníků shledal procesní i další nedostatky.

Kritika Transparency International

Nevládní organiazce Transparency International s argumentací krajského soudu nesouhlasila. Kraj totiž podle ní rozporoval konstrukci, že Andrej Babiš nepřímo ovládá Agrofert, a to kvůli tomu, že ovládanou osobou může být výhradně obchodní korporace, což se svěřenského fondu v podstaty definice netýká.

„Nicméně již stanovisko ministerstva spravedlnosti z prosince 2018 potvrdilo závěr, že právnická osoba může být ovládána i skrze tzv. non-subjekt, tedy i svěřenský fond. Ke stejnému závěru došli také auditoři Evropské komise, kteří se shodují s mnoha argumenty ministerstva spravedlnosti ohledně ovládání společností zaparkovaných ve svěřenských fondech,“ uvedla dříve Transparency International.

Ukončete zdržování

Nedávno se nevládní organizace k celému případu opět vyjádřila, tentokrát prostřednictvím ředitele Davida Ondráčka, který Babiše na Twitteru vyzval, aby se k celé věci postavil čelem a už nezdržoval.

„Ukončete to zdržování a zoufalou snahu urvat ještě čas, hra končí, postavte se tomu konečně čelem. Černošice rozhodly opět proti Vám, stejně jako Evropská komise, ovládání Agrofertu i střet zájmů, vše prokázáno. Veřejnost, zadavatelé i financující banky to vidí,“ napsal Ondráčka na Twitteru.

Ukončete to zdržování a zoufalou snahu urvat ještě čas, hra končí, postavte se tomu konečně čelem. @AndrejBabis



Černošice rozhodly opět proti Vám, stejně jako Evropská komise, ovládání Agrofertu i střet zájmů, vše prokázáno. Veřejnost, zadavatelé i financující banky to vidí. pic.twitter.com/5u0d2JP8T4 — David Ondráčka (@David_Ondracka) 21. srpna 2019

První rozhodnutí Černošic o střetu zájmů premiéra

Za přestupek o podobě střetu zájmů Andrej Babiš dostal pokutu 200 tisíc korun, v zimě o tom rozhodli úředníci v Černošicích. Právě proti tomuto rozhodnutí se český premiér poprvé odvolal.

Radnice Babišovo podezření řešila od loňského srpna, kdy se na ní obrátila česká pobočka organizace Transparency International.

Podle organizace Babiš stále ovládá některá média prostřednictvím holdingu Agrofert. Babiš se však hájí tím, že holding v únoru 2017 vložil do svěřenských fondů, čímž splnil povinnosti vyplívajících ze zákona o střetu zájmů. Členové vlády nesmí ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny.

Babišovi za porušení zákona o střetu zájmů hrozila pokuta ve výši 5 až 250 tisíc korun.

Holding Agrofert

Holding Agrofert řídí provozovatele rozhlasového vysílání Londa, který zaštiťuje rádia Impuls a RockZone, nadále společnost Mafra vydávající deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Metro a týdeníky Téma a 5plus2 a zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Také sem patří provozovatel televizní stanice Óčko.