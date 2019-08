Policie zadržela exnáměstka ÚZSI. Bývalý ministr Chovanec zásah u sebe popřel

Portál Novinky.cz později popřel, že by Chovanec byl do případu zapojen. Uvedl to s odvoláním na zdroj z jeho okolí, podle kterého policie bývalého ministra ani nekontaktovala.

Podle České televize státní zástupce obvinil Blahutu z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby.

„Vrchní státní zastupitelství v Praze sděluje, že státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze zahájil dnešního dne pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze v souvislosti s trestním oznámením týkajícím se hospodaření ÚZSI trestní stíhání jedné osoby pro zločiny podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby,“ cituje ČT Marka Bodláka z Vrchního státního zastupitelství.

Další informace odmítl poskytnout kvůli utajení.

Blahut působil jako náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) od září 2014 do léta 2018. Podle informací MMF DNES dnešní zásah souvisí s vyšetřováním hospodaření ÚZSI, které probíhá od loňského jara.

Z civilní rozvědky mohly uniknout až stovky milionů korun. Nesrovnalosti v účetnictví pochází z období let 2015 až 2017. Podle informací Práva vyšetřovatelé původně odhadovali částku na tři čtvrtě miliardy korun.

Případ od loňského září vyšetřuje inspekce ÚZSI, která vyslýchá větší počet zaměstnanců. Řada z nich údajně kvůli tomu službu dobrovolně opustila.

Podle informací časopisu Respekt existuje podezření, že civilní rozvědka investovala do svých skrytých firem. Kvůli tomu na ni podal trestní oznámení ředitel služby ÚZSI Jiří Šašek. Ten ale tyto zakázky schválil. Podle Respektu měl Šašek údajně podezření, že část peněz končila na něčích soukromých účtech.

Šašek nastoupil do čela ÚZSI v době úřadování Milana Chovance. Šaška loni v květnu postavil mimo službu tehdejší ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO), který dnes stojí v čele resortu obrany.

„Z dosavadních závěrů vyplývá i důvodné podezření, že se ředitel ÚZSI a někteří další příslušníci úřadu dopustili jednání, která mají znaky trestných činů proti majetku a proti pořádku ve věcech veřejných,“ řekl loni v květnu Právu Metnar.

Chovanec v souvislosti s tímto před rokem případem podal vysvětlení. Od té doby ho vyšetřovatelé nekontaktovali. Uvedl to dnes pro MF DNES.