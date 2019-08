Hamáček se uklidnil. Sociální demokraté zůstanou ve vládě. Co dál?

Jak uvedl deník Právo, pro odchod z vlády hlasovalo pouze 11 přítomných členů předsednictva, proti jich bylo 23, dalších osm se zdrželo.

„Na dnešním předsednictvu ČSSD jsme řešili přípravu krajských voleb. Debatovali jsme s novým kandidátem na ministra kultury Lubomírem Zaorálkem. Naši ministři dosáhli úspěchu při vyjednávání o rozpočtu. Padl také návrh na odchod z vlády, ale ten nezískal podporu,“ uvedlo hnutí.

„V zájmu sociální demokracie by nyní bylo, abychom se soustředili na dotažení státního rozpočtu a na řízení jednotlivých ministerstev a neplánovali další horká léta,” řekl novinářům předseda strany Jan Hamáček.

Nyní se strana chce soustředit na doladění rozpočtu pro rok 2020. Dnes po 7 hodinách jednání ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová vytáhla pouze o 8 miliard korun navíc, než to dříve přislíbilo ministerstvo financí.

Po 7 hodinách jednání je jasno. Máme přislíbeno o 5,9 mld více, než byl původní návrh MF, navíc s příslibem dofinancování 800 milionů letos, plus až 1,3 mld v příštím roce. Celkem tedy může jít až o 8 mld navíc. Jsem ráda, že MF uznalo oprávněnost našich klíčových požadavků. — Jana Maláčová (@JMalacova) August 23, 2019

Situace se uklidnila hlavně poté, co Hamáček navrhl do funkce ministra kultury někdejšího šéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka a prezident s jeho kandidaturou vyjádřil spokojenost. Zeman se tak v pondělí 26. srpna se Zaorálkem sejde v Lánech, na úterý už je naplánováno jeho jmenování.

Budoucí ministr kultury se také chystá prostudovat rozpočet rezortu a konečně i žádat o jeho navýšení.

„Chci mít prostor, abych se s tím důkladně seznámil. Jsem si skoro jist, že tam něco chybí, jde mi o to, jak je to zásadní, kolik peněz je třeba a o čem jednat," konstatoval Zaorálek.

V posledních týdnech se Jaroslav Foldyna dostal do sporu s vedením strany poté, co prohlásil, že by podpořil kabinet ANO i po případném odchodu sociální demokracie z koalice. Na dnešní tiskovce ČSSD ale zaznělo, že Foldyna zůstane. Poslanecký klub sociální demokracie tak bude mít i nadále stálých 15 členů.

Horké léto zažila ČSSD kvůli výměně ministra kultury. Ministr Antonín Staněk nejdříve po tlaku ze strany podal v květnu demisi, kterou však prezident Miloš Zeman nepřijal. Otálel i s odvoláním, které mu navrhl premiér Andrej Babiš.

Po odvolání Staňka sociálními demokraté a premiér navrhovali Michala Šmardu, ale prezident ho v čele rezortu vidět nechtěl. Česko se ocitlo na pokraji ústavní krize a sociální demokraté hrozili odchodem z vlády.

Michal Šmarda musel v pondělí nominaci stáhnout a ČSSD ve středu představila nového kandidáta na funkci ministra kultury - Lubomíra Zaorálka.