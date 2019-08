Foldyna se pustil do Petříčka a Maláčové: Neoliberálové a neomarxisté nám před volbami škodí

Sociální demokraté se tento týden dohodli, že by měk Jan Hamáček kvůli potížím s výměnou ministra kultury i dalším problémům odstoupit z čela strany.

„Regiony jsou v této chvíli oprávněně nervózní, protože je příští rok čekají volby. Když vidí politiku, která se hodnotí podle centra, mají oprávněně obavu o výsledek voleb, ať dělají, co dělají,“ uvedl poslanec ČSSD v Interview ČT24.

Foldyna vysvětlil, co v současnosti utváří značku ČSSD. „Jsem v permanentní rozepři s takzvanými liberálními demokraty, neomarxisty a mladými sociálními demokraty. To je ta skupina, která se hemží po ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu zahraničí. Ti kluci a holky, kteří znají život prostřednictvím kanceláří,“ domnívá se.

Podle jeho slov pak právě tito sociální demokraté formují celkový obrázek strany. To však podle něj není dobře, protože pak podle toho také vypadají výsledky voleb. ČSSD získala v posledních evropských volbách okolo tří procent.

„Je to špatně a takhle to vnímá volič. Není podstatné, jak to vidí Jaroslav Foldyna a o čem si povídá se svými kolegy na schůzi. Schůze a naše sjezdy jsou něco jiného než to, co si říkají lidé na náměstích a co pak dělají, když jdou k urnám a házejí tam někoho jiného,“ uvádí poslanec.

On sám vstupoval do ČSSD když strana zastupovala lidi práce. „Tito lidé práce dostali naši stranu do Strakovky hlavním vchodem. Toho si vážím a právě proto se nespoléhám na voliče s permanentkou do divadla v kapse,“ dodal.

Považuje se za konzervativce a „starého sociálního demokrata“. Ve straně působí Foldyna už třicet let a zastává myšlenku ČSSD zastupovat lidi práce. Zdůraznil také, že sociální demokracie i v jiných evropských zemích se postupem času dostaly na druhou kolej.

Velkou inspiraci vidí v Dánsku, kde sociální demokraté dokázali přehodnotit svůj postoj k otázkám národního státu a díky tomu uspěli ve volbách. „Myslím, že to ukazuje, jak to v Evropě se sociální demokracií v tuto chvíli je,“ a vyzval stranu, aby prosazovala vlastní postoje.

Portál Novinky.cz také zveřejnil rozhovor s Foldynou, ve kterém uvedl, že nechce odcházet z vlády ani z ČSSD, jen by chtěl, aby ve straně došlo ke změnám. „Svými postoji se snažím zaujmout voliče, kteří nás dříve volili," dodal.

V tomto rozhovoru zkritizoval ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. „Jeho politika je naprosto nevýrazná. Když se podívám na jeho postoje a způsoby, tak když tam bude sedět někdo z TOP 09, STAN nebo Pirátů, vyjde to nastejno,“ domnívá se.

Nelíbí se mu také politika ministryně Maláčové. „Hovořili jsme o věcech k rozpočtu. Já poukazoval na to, že bych se soustředil na konkrétní sociální politiku, protože vidím nedostatky ve zvyšování dávek. Strhla se diskuse, ale závěr nebyl žádný,“ konstatoval.