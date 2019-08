Bývalá Česká Miss Bučková provokovala opálenými ňadry v bikinách. Je dosud sama?

Eliška Bučková má na svém Instagramu 127 tisíc sledujících. Nedávno zveřejnila vášnivé snímky z dovolené, na kterých pózuje v zelených bikinách. Uživatelky jí takovou postavu závidí.

„Eliško, jste prostě krásná ženská, co má štěstí, že je krásně štíhlá, já kdysi také bývalá.. Teď po třech dětech už to tak není... Tlustá sice nejsem, ale tu štíhlou postavičku už holt nemám... Takže to je závist, já vám jí taky závidím, ale v dobrém, jste prostě KUSANEC,” okomentovala jedna z uživatelek.

„Jako já také závidím, ale plivat kvůli tomu na někoho nemusím. Pěkná postava a pěkná fotka celkově,“ okomentovala další sledující.

Dříve Češka zveřejnila snímek, na kterém se ukázala v modrých bikinách.

Eliška Bučková

V roce 2008 vyhrála soutěž Česká Miss. Ve stejném roce reprezentovala Českou republiku na Miss Universe a obsadila 11. místo z 80 soutěžících. V roce 2010 se dostala do TOP 10 ve světové soutěži Top Model of the World.

Dnes bývalá vítězka pracuje na pražské muzikálové scéně v Divadle Broadway. Hraje a zpívá v muzikálu Hamlet The rock opera.

Osobní život

Krásná brunetka je dodnes sama po rozchodu s Jakubem Vágnerem. Příčinou rozchodu se stal rozdílný pohled na společnou budoucnost. Modelka chtěla mít děti, u Vágnera bylo na prvním místě rybářství.