Kdo se stane novou Česko-Slovenskou Miss? Dozvíme se to dnes

Hlavním hřebem večera se stane vyhlášení absolutní vítězky této soutěžky. Bude to Češka nebo Slovenka? Vítězka dostane kontrakt v hodnotě 100 000 eur a byt v Praze. Pro nejkrásnější Češku a Slovenku, které se sejdou ve finále, jsou připraveny korunky zdobené zlatem, stříbrem, diamanty, topazy a perlami. Každá korunka má hodnotu přes 400 000 korun. Během dnešní soutěže bude také vyhlášena Česká Miss internet 2019, kterou zvolili čtenáři zpravodajského portálu Blesk.cz.

Během soutěže také vystoupí zpěváci Mikolas Josef a Niko, ze Slovenska přijede Miro Žbirka. Bude také prezentována ukázka z muzikálu Čas Růží v podání Jana Kopečného.

Miss Slovensko

V letošním srpnu bude probíhat další ročník soutěže o titul Miss Universe Slovenské republiky. Doposud je nositelkou titulu Miss Slovensko Frederika Kurtulíková. Vítězka soutěže Miss Slovensko získala celkem 25 cen. K těm hlavním patří nový Hyundai i30 Fastback, exkluzivní dovolená v Ománu od CK Hydrotour, třípokojový byt na jeden rok v novostavbě Green Village, roční flexibilní pojištění od pojišťovny NOVIS a honorovaná smlouva a letenka na světovou soutěž Miss World 2019 od LGM Production. Jak se uvádí na hlavní stránce soutěže, 24letá Frederika pochází z Bratislavy. Zajímavostí je, že Kurtulíková svou přihlášku do soutěže Miss Slovensko poslala jako první, doslova pár hodin po otevření online přihlášek. Od 17 let se aktivně věnuje modelingu, má ráda sport i umění. Během talentové disciplíny v rámci galavečera Miss Slovensko 2019 předvedla hru na klavír. Plynule mluví anglicky, ale domluvila by se i španělsky či francouzsky.