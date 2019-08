Přibyla posila. Zdechovský se rozhodl ke vstupu do aktivní zálohy

Politik na sociální síti zveřejnil oznámení o kladném vyřízení žádosti o zařazení do aktivní zálohy. Poznamenal, že k tomuto kroku připravoval několik let.

Poslanec prohlásil, že aktivní zálohy považuje za velmi dobrý projekt, který může pomoci rozvíjet i Armádu České republiky.

Mezi důvody svého rozhodnutí mimo jiné uvedl i rodinné tradice.

„Zdravé vlastenectví a úcta k hodnotám jsou dvě důležité hodnoty, které bychom měli rozvíjet a pracovat na nich. V rodině jsme měli a máme řadu vojáků. A osobně si jich vážím,“ podotkl Zdechovský.

Dále uvedl, že samotný výcvik chápe jako možnost zdokonalit se ve znalostech, pohybovat se v nebezpečných situacích, které člověk může využít při pozorovatelských misích a cestách do nebezpečných zemí.

Navíc neskrýval, že jeho zkušenosti můžou přispět patřičným aktivitám.

„Přinést do armády pohled člověka, který se dlouhodobě pohybuje v mezinárodním prostředí a trochu rozumí politickému myšlení. Myslím, že to může být vzájemně prospěšné,“ argumentoval své rozhodnutí poslanec.

Na konci příspěvku uznal, že v neposlední řadě svou úlohu měl i příklad jeho kolegů a kamarádů, kteří do aktivních záloh vstoupili. Velký vliv na to měla i znalost a skvělá spolupráce s vedením Krajského velitelství v Hradci Králové, které dělá dobrou reklamu Armádě ČR.

Momentálně se poslanec těší na výcvik.

Uživatelé sociální sítě na takové rozhodnutí zareagovali po svém.

„Já bych tedy od europoslance očekával jinou formu ‚služby vlasti‘. Ve vašem případě se mi ani nezdá, že máte potřebu ‚zabíjet čas‘. Ale určitě je to motivace k udržování fyzické kondice,“ napsal Jan Vít.

Další ve spojení s tímto tématem popsali své smutné zkušenosti.

„Já mám válek plné zuby. A byl jsem ve dvou, v Africe a v Sýrii. Byly to tragédie zabíjení a to jsem ošetřoval raněné z obou táborů. Lidi by se neměli zraňovat a zabíjet, měli by se radovat a popíjet, třeba víno z révy, jenž jiskru má zářivou. A lahodnou chutí marnivou se opájeti v míru,“ poznamenal uživatel se jménem Paul Monfort.

V polovině července Zdechovský prohlásil, že Česko porušuje principy právního státu, protože se rozhodlo zneužít své oprávnění vydávat zákony a náhrady církvím zdanil zákonem.

Poznamenávalo se, že český stát podle Zdechovského porušil část smlouvy, které s církvemi sám uzavřel. Došlo k tomu dodatečným zdaněním náhrad vyplácených církvím namísto majetku, který nemohou restituovat.