Uživatelé Twitteru zpochybnili soudnost Petra Fialy. Ten zase přišel s návrhem zákona na zrušení superhrubé mzdy

Fiala zdůraznil, že díky zmíněnému kroku by každý zaměstnanec měsíčně vydělával o sedm procent více.

Na tuto připomínku Fialy zareagovali uživatelé Twitteru.

„Každý den mě Petr Fiala dokáže ‚překvapit‘. Hrajete si, jak to v ČR budete zlepšovat, ale už neřeknete, že chcete ‚zlepšovat‘ to, co tady ODS sama způsobila. Jste vůbec soudný? Opravdu neskutečně pokrytecká drzost!!!“ stojí v příspěvku s nickem Dělník práva.

Další komentující přišli i s otázkami.

„A jak nahradíte v rozpočtu ty peníze? To nás chcete zadlužovat? Nebo škrtat na školkách?” uvedl Bob Čáp.

Někteří sledující se nezdrželi vtipných reakcí.

„Pane Fialo, někdo Vám hacknul účet,“ napsal uživatel majki.

„Tento nápad Vám voliče nezíská,“ poznamenal Antonín Vach.

​Stojí za zmínku skutečnost, že v roce 2015 se tomuto tématu věnovala tehdejší vláda. V této době se vládnoucí koalice chystala na zrušení superhrubé mzdy, přičemž hlavním zastáncem tohoto návrhu byl Andrej Babiš (ANO).

Samotné zrušení superhrubé mzdy se nacházelo také v koaliční smlouvě, kterou podepsali ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

Superhrubá mzda měla být nahrazena zavedením druhé sazby daně z příjmů fyzických osob, která by byla stanovena tak, aby nedošlo ke zvýšení daňového zatížení fyzických osob. Loni opoziční ODS předložila návrh na zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení 15% daní z hrubé mzdy.

V reakci na to Andrej Babiš už coby premiér prohlásil, že návrh je nereálný a způsobil by výpadek příjmů státního rozpočtu ve výši 75 miliard korun.

Na začátku srpna lídr občanských demokratů prohlásil, že se vláda pod vedením Andreje Babiše nachází v protiústavním stavu. Uvedl to v souvislosti se situací na ministerstvu kultury.

Fiala vyjádřil přesvědčení, že vláda se již nikdy nevrátí do politicky normálního provozního módu. „Nikdy, nikdy, nikdy, jak by řekl premiér,“ doplnil.