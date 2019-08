„Tyhle neustálé manipulace mě celkem štvou.“ Babiš kritikou nešetřil a oznámil plány na další rok

Premiér České republiky Andrej Babiš na svém facebookovém účtu, stejně jako každý týden, shrnul aktivity za minulý týden. Nyní se však v rosáhlém příspěvku pustil také do médií, nevynechal to, jak informují o vládní krizi a situaci na rezortu kultury. Dále popsal i konkrétní změny, které někteří ministři plánují příští rok.

Na začátku svého příspěvku sděluje, že když si pustil minulý týden televizi, měl pocit, že příjezd ruských tanků v roce 1968 způsobil on. „No, mně bylo v tom roce čtrnáct. To už člověk fakt neví, jestli to v té televizi myslí vážně. Nebudu říkat, kde to dávali. To by zase byla monstrózní aféra, co jsem si to DOVOLIL! Hned jsem to vypnul,“ komentuje premiér dále.

O té stejné televizi se dále vyjádřil, že informovala diváky ohledně rezortu kultury, který byl neřízený 100 dnů. Premiér to označil za manipulaci. „Takže kontrolní otázka. Kdo byl ministrem kultury do půlnoci 31.7.? Ano, pan Antonín Staněk. A kdy bude do úřadu uveden pan poslanec Lubomír Zaorálek? 27.8. Takže žádných sto dnů, ale jen necelých 27,“ napsal Babiš, který dodal, že 25 dní jsou z toho vládní prázdniny, vláda má zasedání poprvé 26. 8., a tudíž jde v podstatě o jeden a půl dne. Podle jeho slov na tomto příkladu chtěl demonstrovat, jak některá česká média o problémech v koalici informovala. „Stejné to bylo s údajným porušováním ústavy, i když samozřejmě nikdo z aktérů ústavu neporušil,“ uzavřel danou věc.

Ve svém příspěvku oznámil, kde se v neděli nachází. Premiér byl na výstavě země Živitelka v Českých Budějovicích. Zdůraznil, že prezident Zeman zde měl projev a apeloval na všechny, aby kupovali potraviny od českých tuzemských zemědělců farmářů. Právě na této výstavě měl Babiš konferenci Voda v krajině 21. století. Napsal, že před nimi stojí velké výzvy, proto se konference účastnili ministr zemědělství Miroslav Toman a místopředsedové vlády Alena Schillerová a Karel Havlíček. „Je to tak vážné téma, že dáváme dohromady nejschopnější lidi z vědy a výzkumu, energetiky, zemědělství a životního prostředí. Je to i součást naší Národní hospodářské strategie 2030,“ dodal k tomuto tématu.

Dále premiér napsal, že kromě toho, co již stihl, by chtěl uveřejnit i plány do budoucna, tedy co mohou lidé čekat příští rok. V příspěvku Babiš uvádí, že Alena Schillerová se již dohodla s 12 ministry. S Robertem Plagou, ministrem školství, začala jednání tento týden a výsledkem byla dohoda na jedné miliardě navíc. Ta půjde na platy v regionálním školství. Uvedl, že školství dostává meziročně o 17 miliard kroun více. Co se týče vysokých škol, ty dostanou 900 milionů navíc, tudíž budou mít k dispozici 26,5 miliard. Další cíle Ministerstva školství jsou podle slov Babiše zavedení nového předmětu technika na některých školách či dostavění sportovišť pro děti, mláděž a dospělé po celé republice za 1,5 miliardy korun. Babiš dále napsal, že peníze přidali vysokým školám, především tedy pedagogickým fakultám, aby mohly lépe připravovat budoucí učitele na tak důležitou práci.

Podle Babiše padl rekord u vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Věda by podle jeho slov měla získat až 37 miliard. Uvedl i porovnání s rokem 2015, kdy to bylo 27 miliard. Podle něj jsou věda a výzkum priorita. Dále sdělil, že 45 milionů se dá na podporu českého průmyslu a jeho konkurenceschopnosti. „Pan ministr Karel Havlíček dostal od Aleny Schillerové pochvalu za to, jak věcně umí jednat a taky za to, že je velmi úspěšný v čerpání nespotřebovaných výdajů. Žádné peníze na jeho ministerstvu neleží ladem, ale otáčí se ve prospěch podnikatelů, spotřebitelů nebo výzkumníků. Ministerstvo průmyslu a obchodu je v tom úplně nejlepší,“ napsal premiér.

V příspěvku dále píše, že do kone roku předloží Karel Havlíček Národní hospodářskou strategii, která by měla poprvé propojit vědu, byznys a hospodářskou vizi země. Dále Havlíčka čeká dokončení Národního rozvojového fondu, dotahuje aukci na dalšího operátora, což by mělo snížit ceny dat a do konce roku chce mít podepsanou smlouvu s ČEZ. Co musí ministr zvládnout dál, je podle slov premiéra přechod několika milionů domácností na digitální televizi a vytyčit parametry pokrytí sítí G5.

Dále zmiňuje, že peníze navíc dostanou jak ministerstvo vnitra, tak i ministerstvo pro místní rozvoj, a také ministerstvo životního prostředí. Právě to získá na boj se suchem dalších 250 milionů. „Boj proti suchu jede naplno. Celkem do něj dáme do konce roku 2020 ještě 3,5 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí zajistí nové zdroje pitné vody stovkám obcí, bude pokračovat ve vracení vody do krajiny,“ dodal na toto téma.

K dopravě premiér uvedl, že Státní fond dopravní infrastruktury dostane navíc přístí rok 5 miliard, aby došlo ke zrychlení dopravní stavby. Co se týče ministerstva zemědělství, Babiš napsal, že jednak bojuje s kůrovcem, a také připravuje koncept ochrany lesů do budoucna a jejich obnovu.