Policie podala návrh na obžalobu migranta z Lybie za znásilnění dívky u Litoměřic

Pokud by byl muž odsouzen, hrozí mu až deset let vězení. Ve vazbě se nachází od konce června.

„Dnešním dnem byl předložen kompletní spisový materiál s návrhem na podání obžaloby ze strany policie na státní zastupitelství,“ sdělila Kateřina Doušová.

Muž, který je původem z Afriky, žádal neúspěšně o azyl v Německu. Na základě toho policie zjistila, že pochází z Libye.

„Ve Spolkové republice Německo vystupoval jako občan Libye a my jsme ho ztotožnili, že je to ten samý, který se v Německu vydával za občana Libye s tímto datem narození,“ dodala mluvčí.

Muže zadržela policie zanedlouho po činu, který spáchal na konci června u obce Lukavec na severu Čech. Cizinec, který se jmenuje Abdallah Ibrahim Diallo, tam měl přicestovat vlakem z Drážďan, a to bez žádných dokladů. Muž byl poslán do vazby, nyní tam čeká na rozhodutí o obžalobě. „Pokud nedošlo k pochybení nebo by mělo být vyšetřování něčím doplněno, tak podá dozorující státní zástupkyně obžalobu,“ sdělila státní zástupkyně Doušová. Vzhledem k tomu, že muž s vyšetřovateli od začátku velmi nekomunikuje, spolupracují čeští vyšetřovatelé s německou policií.

V polovině června média informovala o tom, že 16letá dívka z Terezína na Litoměřicku měla být znásilněna. K incidentu došlo na poli, dívka skončila s poraněním v nemocnici. Svědci vypověděli, že policisté chytili pachatele u kruhového objezdu u Lovosic. Dívka byla ošetřena v nemocnici.

K činu se vyjádřil i Tomio Okamura. „Hnutí SPD prosazuje jako jediná parlamentní strana nulovou toleranci této nezákonné migrace. Co na to řeknou ostatní politici a sluníčkářští novináři, kteří neustále podporují nebo bagatelizují migraci a o SPD lživě prohlašují, že jen migrací strašíme?“ sdělil. Následně Okamura reagoval i na novinářku Českého rozhlasu, která ho požádala o rozhovor. „Místo toho na mě deset minut v rozhovoru jen útočila, co jsem si prý dovolil, že jsem napsal, že se jedná o migranta z Afriky!!! A že prý tím, že jsem o tomto činu jako první včera napsal na sociální síti a odsoudil jsem to, tak prý vzbuzuji strach vůči migrantům!!! A že prý je v ČR mnoho jiných znásilnění a proč jsem prý napsal zrovna o tomto!!!“ píše Okamura na Facebooku. Na Okamurovo prohlášení reagovalo kriticky nemálo lidí, například Ondřej Golis (novinář Českého rozhlasu), Jan Hamáček či generální ředitel Českého rozhlasu rené Zavoral.