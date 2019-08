„Takoví jako ty by měli být třískaní na ulici každý den.“ Štětina čelí vyhrůžkám

„Štětino, ty jsi komunistické a v současnosti fašistické ho*ado a prase. Takoví jako ty by měli být třískaní na ulici každý den,“ píše se v dopisu.

Dále autor pokračuje a používá hanlivá epiteta vůči politikovi a směřuje svou kritiku na adresu jeho rodiny a voličů, které přirovnává k fašistům a bolševikům. Pak autor dopisu vyjadřuje své přání, aby byl Štětina vydán do Luhansku nebo na ruský Krym, a z nějakých důvodů si myslí, že by tam mohl být politik odsouzen k popravě.

„Já osobně bych tvoji popravu podepsal a plně s ní souhlasil,“ dodává se v dopisu.

Plný text dopisu, který byl zaslán z e-mailu jaroslavkukol@centrum.cz, Štětina zveřejnil na svém účtu na Twitteru a obrátil se na své sledující, zda někdo nezná autora vyhrůžek.

„Nevíte někdo, kdo je Jaroslav Kukol, co mi píše takové laskavé dopisy?“ zeptal se politik.

Nevíte někdo, kdo je Jaroslav Kukol, co mi piše takové laskavé dopisy? pic.twitter.com/P90kNazvlq — Jaromír Štětina (@StetinaEP) August 25, 2019

Řada uživatelů sociální sítě politiku spěchala na pomoc, aby se dozvěděl, od koho byl dopis zaslán, a radila mu, aby se obrátil na policii.

„Dobrý den, stačí si dát ten mail do vyhledávače a hned to zjistíte. Našlo mi to okamžitě,“ napsal Stanislav Mihulka.

„Asi by stálo za to, nahlásit PČR,“ napsala Dohnalová Helena.

Někteří uživatelé také podpořili politika a kritizovali autora dopisu.

„Ten člověk se v jednom krátkém dopise rozloučil se svou lidskou důstojností…“ napsal Browe Pankin‏.

„Je to ubohé. Mě na tom zaujalo to, co obvykle. Opět vzniká otázka, kdo v lidech takovou nenávist vypěstoval? Politici, média, chudoba, nešťastný život nebo to napsal jen najatý troll?“ napsal uživatel Svoboda Nade Vše‏.

Jaromír Štětina je český politik a bývalý novinář, proslulý svými výpady proti Rusku a jeho politikům. V dubnu však učinil překvapivé prohlášení a přiznal se k lásce k Rusku. „Mám Rusko rád, jen mám rad jiné Rusko než náš pan prezident a naši komunisté,“ uvedl.

Zástává také názor, že Rusko přímo vojensky zasahuje do konfliktu na Donbasu a neuznává výsledky referendu na Krymu. Je také známý svojí podporou ukrajinského dobrovolnického praporu Azov (pozn. ukrajinská ultrapravicová skupina, zakázaná v Rusku), mezi jehož členy jsou neonacisté nejen z Ukrajiny, ale i z řady evropských zemí.