„Panu prezidentovi jsem řekl, aby si to dobře rozvážil.“ O čem mluvili Zaorálek a Zeman den před jmenováním

Bývalý kritik Zemana a ANO na úvod řekl, že je třeba jednat energicky. „Připadá mi, že současný stav ministerstva kultury je nedobrý. Je třeba do toho vstoupit energicky,“ řekl Zaorálek.

Rovněž nevyloučil, že by se se Zemanem mohli na něčem neshodnout. Nicméně Zaorálek uvedl, že o své odbornosti nemusel prezidenta nijak přesvědčovat.

Prezidentovi podle něj vadí stav kulturních památek v zemi, a proto jim bude možný nový ministr věnovat větší pozornost. „Pan prezident mi řekl, že mu leží na srdci osud českých památek, kterých hodně chátrá. Budu se snažit jich zachránit co nejvíc," slíbil Zaorálek.

Jako ministr kultury se chce zaměřit na obsazení některých institucí, jejichž vedení jeho předchůdce Antonín Staněk koncem svého funkčního období změnil. Zváží například nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie v Praze.

Nominace nového ministra kultury ČR je v plánu na úterý odpoledne na Pražském hradě.

Zaorálek je poslancem parlamentu, zkušeným diplomatem a politikem. Od roku 2009 do roku 2018 působil jako místopředseda Sociálně demokratické strany, od roku 2014 do roku 2017 vedl ministerstvo zahraničí. Poté, co prezident Zeman odmítl jmenovat místopředsedu sociálních demokratů Michala Šmardu, byl nominován na funkci ministra kultury.

Díky svému předchozímu působení v čele ministerstva zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky (2014 až 2017) by mohl Zaorálek být akceptovanou figurou pro Zemana. Zaorálek však byl kritikem současného premiéra Andreje Babiše a stavil se skepticky i k prezidentovi.

Média zdůrazňují, že v minulosti Zaorálek patřil k lidem blízkým Zemanovi, později ale vztahy ochladly. Zaorálkovo jméno bylo navíc v roce 2003 zmiňováno mezi těmi, kteří nepodpořili Zemanovo zvolení prezidentem. Zaorálek Zemana několikrát kritizoval v době, kdy zastával funkci ministra zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky.

Zaorálek se také dříve kriticky vyjádřil v souvislosti s krizí kolem ministerstva kultury a označil zavedení přímé volby prezidenta českého státu za chybu.