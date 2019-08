„Skutečná tvář naší vlasti.“ Jak se o víkendu mezi Českem a Ruskem zasypávaly příkopy

Hodnoty, na které se dnes útočí

Celý červenec panovala v Moskvě velká zima (10 – 12 stupňů, což je trochu moc dokonce i na ruské poměry), a proto když meteorologové ohlásili ochlazení na víkend, měli návštěvníci a organizátoři opodstatněný důvod k obavám. Nakonec však počasí rozhodlo, že nechce bránit česko-ruským vztahům a dává přednost míru, a odložilo ochlazení o několik dnů – dorazí do Moskvy až ve čtvrtek. Takže v sobotu sluníčko jasně svítilo a jeho paprsky vesele tančily na brnění středověkých rytířů, kteří pomáhali oficiálním osobám v zahájení akce. Festival zahájil český velvyslanec Vítězslav Pivoňka, ruský senátor Alexandr Baškin a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Pan Pivoňka úvodem poděkoval divákům za přivolání tak dobrého počasí. Nezapomněl i na další spoluorganizátory – moskevskou vládu, státní agentury CzechTourism, Český dům a České centrum. Pak nahlas přečetl dopis, který Zeman zaslal návštěvníkům, kteří přišli, aby prohloubili své znalosti o zemi české.

„Jsem rád, že mám tu možnost uvítat vás celým srdcem při příležitosti akce, která má vysokou a pozitivní misi. Právě tuto skutečnost bych rád vyzdvihl. Žijeme ve světě, který se stává stále složitější. Je plný kontroverzí. Příkopy, které rozdělují lidi, národy a státy, jsou stále hlubší. Rovnoprávné partnerství, snaha o nalezení společných styčných bodů a překonání bariér jsou hodnoty, které se odmítají, a na které se dnes útočí,“ uslyšeli diváci od českého prezidenta.

„Lidé si musí povídat, setkávat se, poznávat se a snažit se pochopit. Proto je mimořádně důležité uskutečnění Festivalu České republiky. Reprezentuje skutečnou tvář naší vlasti – mistrovství, tvorbu. Vlastně naše země prostřednictvím festivalu zve kamarády na návštěvu domu, který jsme vybudovali společným úsilím,“ uvedl Zeman a popřál akci mnoho úspěchů.

Senátor Baškin připomněl přísloví „Lepší je jednou vidět než stokrát slyšet“. S ním souhlasil i pan Netolický. Poukázal však, že Česko Prahou nekončí.

„Vy máte dnes možnost Českou republiku ochutnat plnými doušky u vás v Moskvě v nádherném parku, můžete ochutnat naše speciality i typické české pivo, ale co nemůžete ochutnat, jsou krásy naší přírody i historie, a také samozřejmě turistické atrakce, kterých je Česká republika plna. Typickými destinacemi pro zahraniční turisty a ruskou klientelu je Praha a Karlovy Vary. Nicméně Česká republika nabízí celou řádu zajímavostí nejenom v Praze, ale právě v českých a moravských regionech, plno památek, například chráněných UNESCO a mnoho dalších aktivit. Budu proto velmi rád, pokud navštívíte i ostatní regiony v České republice a ochutnáte právě možnosti, které nabízíme i my,“ řekl hejtman ve svém projevu.

„Spojení mezi Českou republikou a Moskvou je dnes velmi dobré. Nicméně my spolu s našimi kolegy, jsme navštívili také region Kaluga, a budeme se snažit, aby spojení mezi námi bylo ještě další, aby i vaše další regiony mimo Moskvu mohly navštívit i naše regiony mimo Prahu,“ dodal.

© Sputnik / Alexandra Koževnikova Slavnostní zahájení festivalu

Tímto politické projevy skončily a hlavní scéna pokračovala v hudebním představení, které začalo ještě před oficiálním zahájením.

Co Čech, to muzikant

Jako jeden z prvních oba dny vystupoval Slovanský hudební salon pod vedením předsedy České asociace rusistů Jiřího Klapky. Ti se pokusili o skutečné propojení české a ruské hudby a to tak, že české písně částečně zazpívali rusky a ty ruské česky. Návštěvníci měli příležitost poslechnout si třeba Zvonky štěstí, Tancuj, tancuj a Oj nunu, rozveselím rodinu.

Diváci koncem každého čísla nadšeně tleskali a malé děti si dokonce i zatančily před scénou. Když žena vedle mně uslyšela písničku Ти ж мене підманула, nadšeně si ji začala pobrukovat. Až číslo skončilo, jako by se probudila z očarování a rozpačitě řekla svému manželovi: „Hmmm…ale vlastně to byla ukrajinská písnička!“

Slovanský hudební salon

Folklorní soubor Rosénka, který je součástí Dejvického divadla, představil ruským divákům andělskou tvář Filipa Cíle (přeškrtnuto) a tradiční českou kulturu. Na rozdíl od Slovanského hudebního salonu své písně do ruštiny nepřekládali. Nicméně návštěvníci celkem dobře rozuměli tomu, co se dělo, většinou totiž šlo o tradiční náměty: dívenky nadávaly chlapcům, kteří pili slivovici, a pak soutěžily, která je nejhezčí… „Jejich kultura je ale podobná té naší,“ podivil se jeden z diváků.

Večer si zahráli headlineři – Timmy White a Fleret.

© Sputnik / Daria Pankova Pohled na hlavní scénu během zkoušky

Varování! Tuto část vynechte, pokud máte hlad!

Hned vedle hlavní scény se nacházel další magnet pro návštěvníky, o němž se zmínil i pan Netolický. Asi jste už odhadli, o co jde – o české speciality!

© Sputnik / Daria Pankova Na trhu se prodávala voda z českých pramenů, maso, sýr a čokoláda

Zatímco se loňský Festival České republiky konal na území bývalé pekárny Flakon, letos se přestěhoval do většího parku Baumana, což umožnilo instalovat více kiosků. Třeba minule byl jeden až dva kiosky s trdelníky, tentokrát byly přibližně čtyři. Nechyběly ani řízky, klobásy, pečené koleno, smažák, zelí. Novinkou tohoto roku se stala husí játra od Filipa Töpfera, který patří ke špičkovým expertům na chov drůbeže v Česku. Ten pak navíc v rámci kulinární show ušlechtile prozradil divákům recept husích jater s jablky a cibulí.

© Sputnik . Daria Pankova Stánek s husími játry

Nicméně i přes rozmanitou nabídku pultů byly v parku zdlouhavé fronty, což není divu, vždyť už v sobotu dorazilo 27 tisíc lidí a celkově se očekávalo, že po dvou dnech má toto číslo vyšplhat na 60 tisíc. Mimochodem musíme vzdát hold organizátorům, ti zabránili katastrofě se záchody. Stálá toaleta v parku měla jen čtyřikabinovou kapacitu, postavili ovšem i dodatečné WC. Nacházelo se nedaleko trhu, kde se prodávalo pivo.

Nejen chlebem živ je člověk

Česko ovšem představilo nejen svou kuchyni, ale i kulturu. Ve stanech běžely lekce věnované českým krájím a lázním, večer se konala promítaní pohádek Anděl Páně 2 a Šťastný smolař od Jiřího Stracha. Na otázky diváků odpovídal i samotný režisér.

© Sputnik / Daria Pankova Společník rytíře nám prozradil, že to je nejskromnější rytíř na světě, což vojína rozesmálo

Velké pozornosti se těšil i palouk, kde probíhala výstava českých plemen psů – pražských krysaříků, československých vlčáků a chodských psů.

Jedním z takových „českých“ reprezentantů byla 9letá vlčice Mars. Její majitelka o ní řekla, že s ní ráda cestuje a vůbec nerada opouští své majitele. Nicméně vlčáky je podle majitelky třeba vychovávat od malička, jinak rychle zdivočí, mají přece jen hodně společných genů s vlky. Promluvila o případu, kdy jedna rodina přivezla vlčáka na chatu a moc se o jeho chování nestarala. Pak pro ně bylo velké překvapení, že psa nemohli najít.

© Sputnik / Daria Pankova Mars a její majitelka

Jinak si Mars zaslouží uznání, protože pomáhala během Mistrovství světa ve fotbale 2018. Taková československá stopa v ochraně objektů před teroristy a výtržníky.

Trošku politiky

Jako i loni, tak i letos se mohli návštěvníci na festivalu naučit základy češtiny. A právě u stanu s jazykovými kurzy došlo k jedinému politickému sporu po celou dobu akce. Jeden starší pan se rozhořčeně dotazoval mladé dívky, jak se máme stavit vůči NATO. Ta s upřímnou vírou odpovídala, že se máme stavět vůči NATO pozitivně.

Ale jinak všichni ostatní uposlechli výzvy Miloše Zemana a snažili se tento víkend hledat něco společného mezi národy a užívat si vzájemnou komunikaci. Co však bude po festivalu? Nevíme…doufejme ale v to nejlepší.

© Sputnik / Daria Pankova Hezká Škoda na zkoušku

Jaké zbyly dojmy?

Co říkají o festivalu lidé na sociálních sítích?

„Vůči této krásné zemi mám dávnou lásku a teplo. Ve věku 10 let k nám přišla do třídy česká dívka. Tak to dopadlo, že oba roky naší společné výuky jsme seděly v jedné lavici. Pevně jsme se skamarádily. Pavla Nováčková…Zázračná léta dětství…Kde jsi teď? A tak jsem na Festivalu Česka. Jak skvělé tam všechno bylo. Jídlo a nápoje jsme však minuly, nechtěly jsme fronty. A udělaly jsme si vlastní piknik na trávě u fotovýstavy Česka. Kdo by se ještě mohl pochlubit takovým piknikem na trávě u Karlova mostu? Také jsme navštívily středověké Česko a vytvořily na hodině vlastní erb. Zastřílely jsme si i z luku. Uviděly jsme skutečného pražského rytíře. Zatancovala jsem si za bujaré hudby českých muzikantů. Měly jsme sto chutí podívat se do pavilonu Vysoké školy ekonomické, ale bylo tam hodně lidí, a proto jsem se rozhodla, že zatím počkáme, dceři je přece jenom šest…A celkově…chci mockrát poděkovat organizátorům festivalu @czech_festival, @sad_baumana a velvyslanectví Česka! Hned se mi zachtělo podívat se do Česka. Doufám, že se setkáme, Česko, a to nejednou!“ napsala Světlana Galušková, která přišla na svátek spolu s dcerou.

„II. Festival Česka v Moskvě. Procítěná atmosféra…srdečná atmosféra…Předměty, které nám pomáhaly pocítit, že jsem v Česku…25. 8.2019. Sad Baumana,“ napsala Marina Kubalovová.

„Česko je mi bližší,“ tvrdí ksen_zo.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Чехия 🇨🇿 стала ближе #фестивальчехии2019 #чехия Публикация от Ksenia Zorina (@ksen_zo) 25 Авг 2019 в 12:49 PDT

„Děti jsou nadšené! Zajímavé hodiny, krásné fotozóny. Děkujeme mockrát pořadatelům!“ uvedla Irina Alonovová.

„Pokud nejdeš k trdelníku, trdelník jde k tobě. Spolu s oplatkami, minerálkou a mocným folkrockem,“ podělila se o své pocity inari2912.

Nalezli jsme na internetu jen jediný negativní příspěvek. Ale i ten zase nebyl zas tak negativní.

„Festival Česka…jakž takž… Do samotného Česka už však chceme dávno,“ postěžovala si olga.teacher. A přidala hezké fotografie z akce.

