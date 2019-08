Oops. Pohlaví dítěte Šafářové bylo náhodou odhaleno, bude mít Plekanec dcerku nebo dalšího kluka?

Už několik měsíců v médiích koluje zprávy, že 32.letá Šafářová čeká svého prvního potomka. Lucie nyní stále častěji tráví čas s novopečenou matkou a kolegyni Havlačkovou.

„Jsem vážně šťastná, že jsem viděla tyhle dvě úžasné holky! Maminky dohání, co zmeškaly! Bibi spinká jako andílek a Andrea Hlaváčková je skvělá máma," podepsala příspěvek Šafářová.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucie Safarova (@lucie.safarova) 23 Авг 2019 в 9:29 PDT

Hlaváčková také zanechala příjemný vzkaz těhotné kamarádce, který vzrušil její fanoušky. „Jsem šťastná, že jsem viděla tetičku Lucii, daly jsme jí nějaké rady. Všechno nejlepší holky," napsala Hlaváčková.

„Andreo, takže Lucie bude mít také holčičku?" ptala se hned jedna ze sledujících. Dosud však nikdo ta dotazy neodpověděl, par ani oficiálně nehlásil o pohlaví dítěte.

Dvojnásobný tatínek Plekanec zatím jen odhalil, kdy by mělo miminko přejit na svět. „Je to vzrušující čas. Procházet tím znovu, v životě není nic lepšího, než mít novorozence. Mělo by to být někdy v polovině prosince, takže to pro nás bude krásný vánoční dárek,“ řekl pro NHL.com.

„Moc se těším na to, až se zase nevyspím, až budu měnit plenky a na všechny ty úžasné věci, co s tím souvisí,“ dodal.

Plekanec už má dva syny s herečkou Lucii Vondráčkovou, se kterou se od loňského roku snaží rozvést. Plekanec usiloval o to, aby se jejich děti Matyáš a Adam vrátily z Kanady do Česka.

Kanadský soud požadavkům Plekance vyhověl, ale na žádost Vondráčkové kluci v Kanadě dokončili školní rok a následně se zpěvačka se syny v červnu vrátila do Česka. S rozhodnutím soudu je spokojená, protože usilovala právě o dokončení školního roku v Kanadě, ale hokejista Plekanec vyžadoval návrat synů už v listopadu.

Poslední dobou se na Šafářovou a Plekance negativní komentáře doslova sypou. Uživatelé pokračují ve slovních útocích na hokejistu a tenistku, nelíbí se jim, že Plekanec opustil své vlastní děti.