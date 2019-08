Česko bude pomáhat. Zemím s uprchlíky pošle 62 milionů korun

Celkem 62 milionů bude posláno do zemí s uprchlíky. Na prevenci nelegální migrace a na ochranu uprchlíků pošle ministerstvo vnitra 57 milionů, peníze půjdou do Libye, Nigeru a Jordánska.

Finanční pomoc je rozdělena v rámci programu Pomoc na místě. Do Mauritánie zamíří zbylých pět milionů, a to v rámci humanitárního programu Medevac.

Bezpečnostní situace se v Libyii stále zhoršuje, právě ta má za následek podle ministerstva vnitra negativní dopad na migrační situaci v centrálním Středomoří. Z toho důvodu jí, a také Nigeru, pošle úřad 25 milionů korun. Podle ministerstva by mohly oba projekty pomoci více než 50 000 migrantům.

K situaci se vyjádřil i ministr vnitra Jan Hamáček. Ten v tiskové zprávě uvedl: „Pro nás je důležité pomáhat na místě. Je to nejúčinnější způsob, jak proti migraci bojovat. Zajištění fungující infrastruktury, zdravotní péče či podpora vzdělávání je jednou z věcí, která může pomoci zabránit tomu, aby uprchlíci mířili dál do Evropy.“

Klára Dlubalová, mluvčí ministerstva vnitra, dodala, že sedm milionů zamíří jako pomoc dětským syrským uprchlíkům v Jordánsku. Podle ní tak Česko podpoří vzdělávání syrských dětí, a pomůže 2800 dětem a i jejich rodinám. V pondělí byl vládou schválen i projekt týkající se zlepšení zdravotní péče v uprchlickém táboře Mbera v Mauretánii, do země zamíří celkem pět milionů korun.

Pomoc Sýrii

Daný návrh byl již schválen vládou, sdělila mluvčí Klára Dlubalová. Peníze se poskytují buď přímo, nebo prostřednictvím vlád států EU nebo jiných mezinárodních organizací, pro letošní rok je celkový rozpočet programu Pomoc na místě 150 milionů korun.

V tiskové zprávě uvedlo české ministerstvo zahraničí, že peníze poputují také do Sýrie. „V letech 2020-2021 se bude MZV podílet na pomoci v této zemi, která je do značné míry zdevastovaná válkou, částkou 100 mil. korun,“ píše se ve zprávě. Dále se dodává, že půjde především o investice do humanitárních, stabilizačních a rekonstrukčních projektů. Česko klade důraz na pomoc lidem, kteří jsou vnitřně vysídlení, a kteří by se mohli vrátit zpět domů a nemuseli na stálo opustit svou zemi.

Pomoc Blízkému východu a Africe

Na začátku července informovala ČTK, že byl schválen diskutabilní návrh, podle kterého Česká republika pošle na Blízký východ a do západní Afriky 73 milionů kroun. Česka vláda se rozhodla pomoct v podstatě dětem migrantů. Dětský fond OSN (UNICEF) obdrží celkem 25 milionů korun na ochranu dětí migrujících bez doprovodu přes africké Mali. Dále vláda schválila 25 milionů korun na podporu zdravotní péče a vzdělávání pro zdravotně postižené děti v Jordánsku. Do severní Afriky pošle Česko 10 milionů korun a celkem 5 milionů poskytne Česko na léčbu očních onemocnění v Burkině Faso.