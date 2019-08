Turbulence kolem České Miss pokračují. Švantnerová předávala korunku místo Miss 2018, diskvalifikace nebo nová tradice?

Mezinárodni tradiční ceremonii soutěže krásy Švantnerová prožila letos podruhé. Uvedla, že to klidně bude dělat každý rok. Důvody, proč včera nahradila úřadující Miss, však sama Nicol nezmínila.

„Bylo mi to sděleno a jsem za to ráda. Jsem ambasadorka České Miss, byla jsem v porotě, takže si myslím, že to k tomu náleželo, abych si také něco předala,“ řekla Expressu Nikol.

„Já bych z toho klidně udělala tradici a předávala bych korunku, dokud se budu moct vyšplhat na to pódium. Pro mě je to vždy krásný okamžik. Mám pocit, že té holce v tu chvíli měníme život a já jsem u toho,“ dodala.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikol Švantnerová (@nikolsvantnerova_official) 26 Авг 2019 в 1:20 PDT

Portál se však nevzdal a zjistil důvod, proč organizátoři nejpopulárnější soutěže krasy porušili tradici. Zda se, že Lea neplnila povinnosti České Miss a navíc porušovala pravidla.

„Podle původního plánu měla Lea předávat korunku a sedět v porotě, ale pak na svém Instagramu apelovala na své fanoušky, aby hlasovali pro Karolínu Kokešovou, což by si jako porotkyně soutěže neměla dovolit. Jelikož s ní byly dlouhodobé problémy, kdy neplnila své závazky vůči Miss, vedení se rozhodlo ji z finálového večera vyřadit zcela,“ svěřil se Expressu zdroj dobře obeznámený se situací.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Česká Miss (@ceskamiss) 22 Окт 2018 в 1:38 PDT Lea, která si nyní užívá dovolené a přidává na Instagram jednou fotografii z cestování za druhou, také komentovala svou nepřítomnost. „Mezi mnou a vedením Miss se staly určité věci, na kterých jsme se neshodli, a tak bylo lepší, že jsem na finále chyběla. Momentálně si užívám dny volna, ale v týdnu se vracím do Prahy. Holky byly opravdu krásné! A doufám, že si ten rok užijí naplno,“ sdělila portálu Lea.

Vítězství v soutěži krásy obvykle nepřináší jen dárky a korunku, ale také určité závazky. Například účastnice, která vyhrála v soutěži Miss Earth, musí podepsat smlouvu, podle níž může v průběhu roku používat svůj titul pouze po dohodě s organizátory soutěže. Část příjmu by měla převádět na organizátory a je navíc povinna účastnit se jejich reklamních akcí. Úřadující královny krásy také obvykle dělají charitativní práci.