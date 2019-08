„Do jaké mise naše 'nenámořnictvo' bude nasazeno?“ Filip přichází s dalšími výhradami k nákupu amerických vrtulníků

Lídr KSČM, který dal dříve nejednou najevo svůj názor, přichází s detailnější argumentací. Hned na úvod politik uvedl, že tento krok nadále považuje za jeden z nejméně uvěřitelných nápadů, které vláda chce realizovat.

Na jedné straně Filip uznává, že schází asi čtyři stroje pro přepravu osob včetně ústavních činitelů, ale nákup dvanácti strojů považuje za zbytečné utrácení veřejných prostředků.

Za úplnou hloupost století považuje kombinaci typu UH a AH, tedy tzv. univerzální vrtulníky a bitevníky.

„Řekněme si, jak mohou být čtyři kusy vrtulníků provozovány? Jeden bude dolétán do servisu, druhý bude těsně před servisem, třetí bude na výcvik. Jeden zůstane jako bojový. Nebo budou všechny létat stejně – pak ale ve stejnou dobu půjdou všechny čtyři na servis,“ argumentuje své stanovisko Filip.

Dále lídr komunistů připomíná, že Pákistán odmítl nákup amerických vrtulníků Bell, poněvadž to považuje na neperspektivní typ. Zdůraznil, že v řadě tzv. UH (universal helicopter) se ve státech NATO více prosazují UH řady Sikorsky – nikoliv Bell.

V této souvislosti autor příspěvku připomíná, že sousední Slovensko má Sikorského UH-60 Black Hawk, stejně jako další státy, se kterými se setkávají čeští vojáci na misích.

Dále Filip přichází s řadou otázek ve snaze vysvětlit strategii nákupu vrtulníků pro českou armádu.

„Další otázkou je, proč kupujeme stroj, který používá pouze Námořní pěchota USA a nikdo jiný? Napadne vás odpověď jako většinu z nás, protože jsou na skladě a nikdo jiný je neodebral a nechce odebrat. Možná se někdo ještě zeptá, k čemu nám je u vrtulníků tzv. antikorozní úprava pro létání nad mořem? Do jaké mise naše 'nenámořnictvo' bude nasazeno?“ uvádí své důvody Filip.

Politik podotýká, že o vztazích Polska k Rusku by se dalo popsat mnoho stran, ale přesto si zachová ve výzbroji Mi-24. Zdůrazňuje, že ve Varšavě dobře vědí, že nic lepšího, resp. optimálního a osvědčeného na trhu za tu cenu není.

„Pokud bychom vyřadili Mi-24, ztratila by AČR schopnost vrtulníkového letectva likvidovat pozemní cíle řízenou municí. To je další mínus celého nákupu. Přitom Mi-24 mohou létat ještě minimálně 10 let!! Možná, že je nějaká privátní firma dobře prodá do Afriky, vydělá a český daňový poplatník opět zapláče. Co z toho bude mít ČR??“ stojí ve Filipově příspěvku.

V návaznosti na toto téma Filip varuje, že ani jeden nakoupený vrtulník nebude schopen operovat v podmínkách možného vzniku námrazy, přesto se do námrazy dostávají v českém podnebním pásmu vrtulníky často vzhledem k tomu, že v zemi je námraza prostě častý meteorologický jev.

„A znovu se dostávám k otázce ceny – tolik miliard za 12 vrtulníků – to je ostuda. Za stejnou cenu by se mohlo pořídit cca 25 vrtulníků řady MI-8/171 včetně vybavení pro noční létání, vše ve standardu NATO! A v nakoupeném počtu mohou být i ty čtyři stroje pro Policii a ústavní činitele (v cenách za Mi-17V5)!“ podotkl politik.

V této souvislosti připomněl, že v roce 2013 dodalo Rusko za americké peníze do Afghánistánu 12 vrtulníků Mi-17V5.

„Americké zpravodajské služby stále operují na strojích řady Mi-8/17/171. A tak za cca 8,5 miliard Kč může mít AČR dvacet vrtulníků Mi-171V5!!! Nemusíme měnit logistiku, výcvik. Máme opravárenský podnik. A i při nasazení našich pilotů v Afghánistánu došlo k tomu, že naši létali na místních Mi-8/171. Tak to bylo ještě jednou asi deset základních výhrad k nákupu vrtulníků Bell,“ uzavírá Filip.

Dříve bylo informováno o tom, že české letectvo do výzbroje místo strojů Black Hawk získa americké bojové a víceúčelové vrtulníky Viper a Venom (od výrobce Bell Helicopter). Výbavu by si piloti měli převzít až v roce 2023. Oznámil to minulý týden ministr obrany Lubomír Metnar.