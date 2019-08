Neuvěřitelný úspěch české medicíny. Mozkově mrtvá žena porodila dítě

27letá Eva z Vysočiny po několika měsících svého již druhého těhotenství utrpěla vážnou mozkovou příhodu.

Problémy se zdravím se u ženy objevily už během prvního těhotenství po dvou letech od svatby. V jeho průběhu dostala žena epileptický záchvat. Podle jejího muže (Vojtěcha) po vyšetření lékaři ženě diagnostikovali arteriovenózní malformaci v mozku. Eva však úspěšně porodila syna Matěje a poté začala svůj neduh léčit.

Smrt mozku

Léčba se se zdála být úspěšná, a proto lékaři Evě povolili i druhé těhotenství, ale skončilo to tragicky. Žena byla už v 16. týdnu, když ji letos v květnu manžel nalezl doma na zemi. Jak se zjistilo, těhotné ženě praskla malformace, která způsobila masivní krvácení do mozku, nepodařilo se jí zachránit – už v sanitce byla prakticky mozkově mrtvá.

Poté, co ženu přivezli do nemocnice, lékaři se rozhodli udržovat životní funkce těla na přístrojích alespoň do 24. týdne těhotenství, aby bylo dítě životaschopné. V polovině srpna lékaři provedli císařský řez a přivedli na svět zdravou holčičku o váze 2,1 kilogramu.

„Brněnská medicína se opět stává světovou a lékaři spolu s nelékařskými zdravotnickými pracovníky FN Brno zažili další zázrak, který nemá ve světě obdoby. Udrželi vitální funkce u ženy s mozkovou smrtí po rekordní dobu a následně došlo k porodu,“ uvádí se ve zprávě nemocnice.

Fakultní nemocnice Brno. Tisková zpráva

Dodává se také, že se oficiálně k případu Fakultní nemocnice Brno vyjádří na tiskové konferenci, která je naplánována na pondělí 2. září.

V roce 2013 podobný případ proběhl ve Spojených arabských emirátech. Lékařům se podařilo během 110 dní somaticky podporovat život 35leté ženy, která utrpěla mozkovou smrt také v 16. týdnu těhotenství, nakonec lékaři úspěšně přivedli na svět kluka o váze 750 gramů.