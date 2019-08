Bouře kvůli soše. „A co by nám Rusové udělali? Vyhlásí nám válku?” Starosta Prahy 6 zuří kvůli Koněvovi

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který v roce 2011 začal pracovat jako tajemník předsedy TOP 09 a tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, v otázce pomníku si postěžoval na ruskou ambasádu.

„Vnímáme to tak, že to je socha sovětského vojevůdce a Rusko je nástupnický stát Sovětského svazu. Proto s Rusy léta hovoříme o tom, že bychom sochu rádi přesunuli, případně kam. Oni se tomu brání a stěžují si. Neuvědomují si ale, že to je to jediné, co mohou dělat. Nám když dojde trpělivost, tak sochu můžeme klidně uklidit do sběru,” prohlásil Kolář.

Pak došlo na otázku ohledně možného odstranění Koněva. Novinář připustil, že by Kolář bal reakce ruské strany. „A co by nám Rusové udělali? Vyhlásí nám válku? To asi ne. Reakce by byly stejné jako dosud. Tím, že to je majetek suverénního státu, nemá žádný jiný stát, ať je to Rusko či kdokoliv jiný, jakékoliv právo určovat nám či si vymáhat, co se svým majetkem budeme dělat,“ řekl.

V sobotu 24. srpna čeští dobrovolníci vyčistili celý pomník, ačkoli večer předtím jim v tom magistrát zabránil, protože k tomu neměli povolení. Kolář tehdy označil aktivisty za „nějaké ruské trolly, kteří vyslyšeli volání ruské ambasády“. Nyní na otázku Lidovek, zda mu to přijde vhodné s ohledem na jeho funkci, Kolář odpověděl:

„Jsem názoru, že věci je dobré pojmenovávat pravými jmény. A lidé by se neměli bát a stydět říkat pravdu. Když piedestal drhne člověk, který se netají svou proruskou orientací, otevřeně podporuje prezidenta Putina a šíří dezinformace, je to ruský nebo proruský troll,“ řekl starosta.

I když Kolář vyjádřil pochopení pro vandalsky čin s Koněvym, velvyslanectví Ruska a také ministerství zahraničních věci České republiky dříve odsoudily poškození pomníku.

Podle názoru ruských diplomatů činy podobné události nezapadají do elementárních norem civilizovaného chování. „Barbarský čin uráží památku tisíců vojáků a důstojníků Rudé armády padlých na území České republiky v bojích proti nacistickým okupantům za osvobození Prahy (vždyť právě proto byl postaven pomník),“ uvádí se v komentáři ruského velvyslanectví.

Ministerstvo zahraničí ČR vyjádřilo politování a odsouzeni vandalského činu, ale dodalo, že nemůže ovlivnit rozhodnutí vedení Prahy 6. Mluvčí Zuzana Štichová dříve novinářům řekla, že ministerstvo chová hlubokou úctu k památce sovětských vojáků, kteří padli v boji Rudé armády proti nacistům při osvobozování Československa. Čeští diplomaté jsou velmi vděční vojákům osvoboditelům.