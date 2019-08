„Na předsedu TOP 09 znovu kandidovat nebudu.“ Pospíšil se podělil o své plány

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil příspěvek začal tím, že na podzim mu končí funkční období. Jeho cílem předsednictví podle něj bylo převedení tradiční proevropské liberálně-konzervativní strany přes její kritické období a připravit ji na cestu k opětovnému vzestupu. „To se, myslím, podařilo,“ píše Pospíšil.

Obnovení partnerství s kolegy ze STAN

Pospíšil dále pokračuje, že strana obhájila pozice na pražském magistrátu a vrátila se do vedení hlavního města. Dařilo se ale i nejen v Praze a TOP 09 získala další starostovské pozice v dalších krajích Česka.

„Uspěli jsme také v pro nás zvlášť důležitých volbách do Evropského parlamentu. Preference TOP 09 pro sněmovní volby se stále drží kolem pěti procent. Za možná největší úspěch posledních dvou let potom považuji obnovení partnerství s kolegy ze STAN,“ uvádí předseda.

Občané mi svěřili mandát

Politik následně píše, že TOP 09 vedl do komunálních i evropských voleb, které pro něho skončily úspěšně. Navíc je přesvědčený, že novým lídrem má být někdo, kdo už ve Sněmovně zasedá.

„Jako předseda strany jsem TOP 09 vedl do komunálních i evropských voleb. Jak v pražských, tak v evropských volbách jsem v čele kandidátky dosáhl na dvojciferný výsledek. Oba tyto úspěchy pro mne ovšem zároveň znamenaly zisk mandátů, které mi občané svěřili. Nechci zradit jejich důvěru, a proto nemohu stranu vést do sněmovních voleb. Jsem navíc přesvědčený, že do příštích sněmovních voleb má být lídrem TOP 09 politik či politička, který už nyní ve Sněmovně zasedá a bude do ní znovu kandidovat,“pokračuje Pospíšil.

Na konec svého příspěvku uvádí, že právě z tohoto důvodu se rozhodl, že už nebude znovu kandidovat na předsedu strany, ale bude pracovat pro občany a TOP 09 v Praze a v Evropském parlamentu.

Kdo může být novým předsedou TOP 09? V úterý v rozhovoru pro ČT24 svoji kandidaturu oznámila první místopředsedkyně strany a poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Jako o možném kandidátovi se mluví i o Tomáši Czerninovi.

Místopředsedkyně TOP 09 se pustila do Kalouska

Právě první místopředsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v červnu otevřeně promluvila o sporech uvnitř strany. Podle ní předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek okopává kotníky vedení strany a tím ho u voličů poškozuje.

Pekarová Adamová zmínila, že jí mrzí kritika Miroslava Kalouska předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila. Podle ní jeho kritika není fér.

Ten například vyjádřil radost nad tím, že voliči během eurovoleb svými preferenčními hlasy dostali Luďka Niedermayera nad lídra Jiřího Pospíšila.

„V tomto směru vnímám celou řadu slov z té kritiky, která zazněla za naprosto mimo mísu, nebo neoprávněnou. A také jsem to interně tomu dotyčnému člověku několikrát řekla. Myslím, že interní řešení těchto věcí je něco normálního, výměna názorů a pohledů je správná, ale má to také zůstat za těmi zavřenými dveřmi,“ řekla v červnu.