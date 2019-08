Ironie osudu? Čeští piloti Aeroflotu se domů dostanou častěji, než když pracovali v ČSA

Podle pilota je to dobře nejen pro cestující z pohledu bezpečnosti, ale i pro samotné piloty. „Čím přísnější jsou požadavky, tím je to lepší, protože je to důležité pro profesionální rozvoj, čímž piloti získávají další zkušenosti,“ zdůrazňuje český pilot ve službách ruského Aeroflotu.

Aeroflot je letecká společnost mezinárodní úrovně

Aeroflot udělal velký krok v práci se zahraničními piloty. Protože podle Formánka se trh mění a každá velká mezinárodní společnost musí mít možnost pracovat jak se svými piloty, tak i s profesionály vysoké úrovně, kteří přichází z jiných států. „Nyní můžu říct, že Aeroflot je skutečně letecká společnost mezinárodní úrovně. To se týká i letadel, managementu, systému řízení letů a jednoduše pracovních standartů,“ poznamenal Jan Formánek, který se často baví s piloty, kteří pracují v jiných leteckých společnostech po celém světě a kteří považují Aeroflot za jednu z nejzajímavějších společností na trhu.

Další český pilot Ivan Janouš, který v Aeroflotu létá už pět let, poznamenal, že neměl žádné problémy při adaptaci v ruské letecké společnosti. „Je to tím, že od samotného začátku už při projednávání možností jsme měli dobré spojení se zástupci společnosti. Uměli perfektně anglicky a byli připraveni odpovědět na jakékoliv otázky, celou dobu jsme byli ve spojení. A pak, když už jsem se připojil k letecké společnosti, mě neustále podporoval i velitel letky a celý výtečný tým instruktorů,“ říká Ivan Janouš.

Jako za jednu z nejdůležitějších výhod práce v Aeroflotu Ivan Janouš označil možnost neustálého kontaktu se svým přímým vedoucím, což je velitel letky. „Každý den máme možnost s ním projednat možné problémy. Nejen na úrovni velení letky, osobně jsem měl možnost mluvit i s vyšším vedením,“ zdůrazňuje český pilot.

Rusové jsou velmi přátelští

Podle pilota se společnost od konkurentů liší především atmosférou v kolektivu. „Je velmi důležitá. Moje kariéra se blíží ke konci, takže tady nejsem kvůli pozici. V ČSA jsem měl vyšší pozici, tady jsem kvůli atmosféře. Rusové jsou velmi přátelští, v Aeroflotu navíc cíleně pracují na tom, aby bylo klima uvnitř společnosti komfortní,“ poznamenal Ivan Janouš.

Jan Formánek a Ivan Janouš upozornili na to, že jsou doma mnohem častěji, než když pracovali v ČSA. „V ostatních státech čeští piloti létají po celém světě, ale málokdy mohou létat domů. Právě proto bych nepracoval třeba v Asii. Jsou tam sice docela vysoké platy, ale zaprvé je to daleko od domova a zadruhé je tam skutečně krutý rozpis služeb,“ zdůraznil Ivan Janouš.

Krize mezi českým a ruským letectvím

2. července letošního roku zrušila ruská letecká společnost řadu letů z Moskvy do Prahy kvůli tomu, že Česká republika zrušila povolení k letu. Jako první o zákazu informovala ruská společnost Aeroflot. Ta v důsledku zákazu musela zrušit většinu svých letů. Toto opatření se dotklo i dceřiné společnosti Aeroflotu – Pobeda. Ta létá z Moskvy do Karlových Varů. Zákaz letů ruských aerolinek do Česka v úterý 2. července trval několik hodin. Společnost Aeroflot na svých stránkách v důsledku tohoto zákazu vydala prohlášení. „Nehledě na to, že Aeroflot disponuje všemi technickými možnostmi na zajištění letů, české letecké úřady rozhodly o anulování licence na vykonání letů.“

Jednání o leteckých spojeních mezi Českou republikou a Ruskem se na úrovni vedoucích odborů civilního letectví ministerstev dopravy obou zemí uskuteční v Praze 13. září.