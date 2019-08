Topmodelka Simona Krainová ukázala své vnady. Češi bouřlivé reagovali a pochválili, jak jsou přirozeně hezké. Foto

Tentokrát česká modelka dala na svůj Instagram sexy fotku v plavkách z hotelového bazénu v Portugalsku. Má na sobě růžové plavky s odvážným výstřihem. Fanoušci v průběhu diskuse v komentářích několikrát modelce řekli, jak přirozeně vypadají její prsa na rozdíl od ostatních českých celebrit.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💦❤️ #summerheat #goodvibes Публикация от simonakrainova (@simonakrainova) 25 Авг 2019 в 12:19 PDT

„Všichni chválí... ok. To je pochopitelné. Ja chválím za to, že jste nositelka přírodních prsou. Žádná reklama na silikony… i bez nich to jde,“ poznamenala jedna ze sledujících.

Ostatní uvedli, že jsou vždycky překvapení, jak její prsa mohou vypadat natolik perfektně.

„No já si pravě pořád říkám, zda jsou přírodní… silikony určitě ne, ale podle mě minimálně vlastní tuk? Netuším, nechci spekulovat ... Ale když vidím svoje prsa po 3 dětech... A prsa mých kamarádek. Žádná je nemá takové každopádně, lepší žádná, hlavně ať jsou zdravá!“ vyjádřila svoje myšlenky další žena.

I když fanoušci Simony jsou jisti, že Simona je jedinou přirozenou modelkou mezi českými celebritami, sledující české bloggerky a bývalé hvězdy reality show Hotel Paradise Nely Slovákové si před týdnem skoro spletli prsa Nely a Simony, když Nela na svém Instagramu zveřejnila erotickou fotku, na které má prsa téměř odhalená. Fanoušci hned začali přidávat spoustu nadšených komentářů, ale jedna ze sledujících uvedla, že si ji na této fotce ze začátku spletla s Krainovou. K tomu dodala, že si také myslela, že je to Simona Krainová za mlada.

Ostatní sledující tento názor nepodpořili a uvedli, že Nela je originál, a nikoliv žádná Krainová.

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.