Pekarová Adamová chce vést TOP 09. „Budu dobrou předsedkyní.“

Dne 27. srpna poslankyně Markéta Pekarová Adamová oznámila, že chce být předsedkyní TOP 09. Vyhlásila to krátce po vystoupení současného předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila, během kterého informoval, že na tento post kandidovat na podzim nebude.

Na svém Facebooku Pekarová Adamová uvedla, že bude kandidovat na předsedkyni TOP 09. „Je to 10 let, co jsem se stala součástí strany a začínala jako řadová členka, před dvěma lety jsem byla zvolena 1. místopředsedkyní a nyní jsem připravena TOP 09 vést a převzít za ni plnou odpovědnost,“ napsala.

Podle Pekarové Adamové strana TOP 09 potřebuje restart, dále sdělila, že chce být v čele těch, kdo tento restart uskuteční.

„Když se řekne TOP 09, tak si každý musí představit proevropskou stranu, která dbá na nerozhazovačnou politiku, ochranu přírodních zdrojů, vzdělání a slušnost. To je pro mě klíč, jakým restartovat a posílit naši pozici,“ prozradila Pekarová Adamová svou pozici.

Její spolustranníci na její prohlášení rychle reagovali. Zakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že „vzhledem k tomu, že ještě před prázdninami [Markéta Pekarová Adamová] kandidaturu kategoricky vylučovala s tím, že chce 'být po boku Jiřího Pospíšila jeho 1. místopředsedkyní', vyvolává tato náhlá změna rozhodnutí poněkud rozpaky.“ Zdůraznil však, že nejdůležitější je, aby „Tomáš Czernin i Markéta Pekarová Adamová navázali na sněmu úzkou spolupráci se společným cílem zvýšit voličskou atraktivitu strany a její čitelnost.“

Pospíšil uvolní místo předsedy TOP 09

Dne 27. srpna předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na svém Facebooku uvedl, že nebude znovu usilovat o křeslo předsedy strany. Chce se začít věnovat evropské a pražské politice. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil příspěvek začal tím, že na podzim mu končí funkční období. Jeho cílem předsednictví podle něj bylo převedení tradiční proevropské liberálně-konzervativní strany přes její kritické období a připravit ji na cestu k opětovnému vzestupu. „To se, myslím, podařilo,“ píše Pospíšil.

Pospíšil dále pokračuje, že strana obhájila pozice na pražském magistrátu a vrátila se do vedení hlavního města. Dařilo se ale nejen v Praze a TOP 09 získala další starostovské pozice v dalších krajích Česka. Politik následně píše, že TOP 09 vedl do komunálních i evropských voleb, které pro něho skončily úspěšně. Navíc je přesvědčený, že novým lídrem má být někdo, kdo už ve Sněmovně zasedá. Na konec svého příspěvku uvádí, že právě z tohoto důvodu se rozhodl, že už nebude znovu kandidovat na předsedu strany, ale bude pracovat pro občany a TOP 09 v Praze a v Evropském parlamentu.