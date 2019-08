Herečka Alice Bendová šla na houby jen v těsné podprsence, potkala lesníka a svým velkým hrudníkem vzrušila muže. Foto

V popisu k fotce herečka vysvětlila, proč sbírá houby takhle eroticky oblečená.

„Došlo to tak daleko, ta naše nenažranost, že jsem si prostě svlíkla triko a mrskala jsem ty houby i tam. No nevím, jestli je úplně normální, jak hodně rostou. Kdo pamatuje Černobyl? Jak v tom roce i rok poté rostly houby? No ale k něčemu veselejšímu. Takhle oblečená, jsem samozřejmě potkala lesníka. Byl moc milý. Krásný den!“ sdělila upřímně Alice.

Hodně fanoušků se v komentářích přiznalo, že závidí lesníkovi, který měl takový zážitek. Většina také bouřlivě reagovala na takový erotický vzhled, když vyrazila Bendová takto oděná na houby.

„Nevím, jestli na houby koukat, nebo ňadra. Beru to druhé.“

„Koukám plné košíčky.“

„Na té fotce nejvíc zaujmou prsa a pak až houby.“

„Koukám, že rostou.“

Mnozí také uvedli, že Alice je nadchla, aby šli na houby také.

Alice Bendová je slavná česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby neztloustla po dvou dětech.

Alice hrála v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd.