Babiše k soudu? Pirát Michálek podal žalobu na premiéra kvůli Národnímu investičnímu plánu

Již v dubnu Piráti varovali premiéra, že o vydání dokumentu budou usilovat žalobou, pokud neuspějí s předchozími postupy. Dnes v tiskové zprávě Piráti uvedli, že Michálek žalobu nakonec podal.

„Pro odepření informace není zákonný důvod, protože jejímu poskytnutí nebrání ani zákony upravující mlčenlivost ani zákaz zveřejnění ve smyslu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, podle kterého byla žádost podána. Ani slova o tom, že Národní investiční plán není hotový, nejsou věrohodná, když jej předseda vlády představil již loni v listopadu a letos v březnu jej přinesl vytištěný na jednání Sněmovny,“ uvedl Michálek.

Michálek připustil, že plán není ani hotový. „Nejsou věrohodná, když jej předseda vlády představil již loni v listopadu a letos v březnu jej přinesl vytištěný na jednání Sněmovny,“ uvedl Michálek. Podle žalobců občané a starostové by měli vědět, zda Babiš plánuje uskutečnit projekty, které jim premiér spolu s ministry slíbil na svých cestách po krajích.

„A měly by být známé postupy, podle kterých vláda vybírá projekty k realizaci a investuje peníze daňových poplatníků,“ dodal.

Slíbili jsme transparentní stát, a to platí i pro velké investice. Dnes jsem podal žalobu na vládu k Městskému soudu v Praze, aby přestala utajovat před poslanci Národní investiční plán s projekty za několik bilionů... https://t.co/m0LEepuZOs — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) August 28, 2019

Babiš ještě v dubnu záporně reagoval na dotaz předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury a Pirátů o zveřejnění dokumentu. „Národní investiční plán je moje myšlenka. Tady ho máte, pane Stanjuro. Koukejte, jak je celkem hezký. A to je náš interní materiál a na vládě nebyl. A já vám ho nedám, protože je to náš interní materiál. A my z toho čerpáme a my z toho děláme rozpočet (20)20, (20)21, (20)22,” uvedl tehdy předseda vlády.

Český premiér v listopadu uvedl, že Národní investiční plán zahrnuje přes 17 tisíc projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030. Toto období je rozděleno na dvě části. V prvním mají být do roku 2022 do programu zahrnuty projekty za 1,226 bilionu korun. Plán vznikl na základě krajských výjezdů menšinové vlády ANO a na základě požadavků jednotlivých resortů, obcí a krajů.