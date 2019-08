Zeman pohovořil o tom, jak mu pomohl Putin při jednání s Donbasem

Vliv na českou ekonomiku

Velvyslanci, jejichž tradičním bodem programu je i setkání s prezidentem, hovoří od pondělí v Černínském paláci o české zahraniční policie, ekonomické diplomacii či o tématech bezpečnosti. Prezident Zeman sdělil, že negativní vliv bude mít na Česko zpomalování německé ekonomiky. Právě ekonomickou situací svůj projev zahájil.

„Pokud bude pokračovat program uzavírání německých elektráren a pokud my se k tomu bláznovství nepřidáme, máme skvělou příležitost k exportu elektrické energie do Německa,“ vyjádřil svůj názor Zeman, který jistou příležitost vidí například v možném vývozu elektrické energie do Německa. Právě o té si Zeman myslí, že nebude stačit a bude jí nedostatek.

Co se týče obchodu s africkými zeměmi, je Zeman poněkud skeptický. Řekl, že nejde jen o to uzavřít obchod, ale rovněž ho i zaplatit. Dodal, že v Indii, která se mu jeví jako zajímavá, jsou stále byrokratické překážky. „V každém případě pracujme na diverzifikaci našich exportních aktivit,“ sdělil prezident. Rovněž oznámil, že by rád hledal v zahraničí nové příležitosti pro české podnikatele.

Pomoc Vladimira Putina

Zeman dále poznamenal, že „žvanění o lidských právech je neproduktivní, to co potřebujeme, je konkrétní lidskoprávní pomoc“. Právě český prezident se nedívá příliš pozitivně na to, když dochází ke kárání různých zemí kvůli tomu, že nedodržují lidská práva, rovněž si myslí, že to nemá velký vliv a přiklání se spíše k pomoci konkrétním lidem. Právě zmíněnou pomoc konkrétním lidem uvedl na příkladu ukrajinského teologa a historika Igora Kozlovského. Zeman dále řekl, že napsal dopis předsedovi donbaské separatistické vlády, ten mu však neodpověděl.

„Shodou okolností jsem byl v Rusku, a tak jsem požádal Vladimira Putina, aby mi pomohl. Musím vysoce ocenit, že mi pomohl a že Kozlovský byl osvobozen,“ zdůraznil ve svém projevu.

Andrej Babiš k velvyslancům

V pondělí premiér Andrej Babiš poukázal na priority odborné činnosti českých velvyslanců. Předseda vlády vyzval nejvyšší představitele ČR v cizině, aby v zemích pobytu vyzdvihovali úspěšnost České republiky, která má obrovskou perspektivu, roste, bohatne a vrací se ke své pozici z doby první republiky. Dodal, že je důležité, aby se o takových věcech hovořilo, jelikož média mají za úkol vysílat negativní zprávy. „Jsem přesvědčen, že musíte být hrdí a pyšní na Českou republiku,“ podotkl premiér. Rovněž neopomenul zdůraznit, že práce, kterou velvyslanci vykonávají, je důležitá.

​„Samozřejmě máme plno problémů, které řešíme, ale buďme hrdí na to, co jsme všichni společně dokázali. Všichni občané této země to dokázali, díky nim jsme na tom tak, jak jsme. Jsme na tom dobře a budeme na tom ještě líp,“ uvedl premiér.