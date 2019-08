„Je to zase nějaké plácání...“ Babiš reaguje na správní žalobu Pirátů

Dříve Jakub Michálek na svém Twitteru sdělil, že podal proti českému premiérovi žalobu k Městskému soudu v Praze s tím, aby byl zveřejněn Národní investiční plán. Uplatnil tím do života předchozí sliby opoziční strany, že o vydání dokumentu bude usilovat žalobou. Stalo se to kvůli neúspěchu se žádostí podle jednacího řádu Sněmovny ani s následným odvoláním.

Během své návštěvy ve Varšavě český premiér sdělil, že Národní investiční plán vymyslel on. Dále kritizoval Piráty a uvedl, že jediné, co umí, je podání žalob a udávání.

„Nechť si pan Michálek žaluje, koho chce. Jasně jsme řekli, že ten investiční plán zveřejníme, je to naše know-how, není to žádná naše povinnost,“ řekl Babiš.

„Budeme chtít, aby nám občané napsali, jestli jsme tam něco nezapomněli. Je to zase nějaké plácání Pirátů,“ dodal.

Premiér také informoval, že plánuje zveřejnění dokumentu do Vánoc. Připustil však, že se to může stát i dřív.

Babiš ještě v dubnu záporně reagoval na dotaz předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury a Pirátů o zveřejnění dokumentu. „Národní investiční plán je moje myšlenka. Tady ho máte, pane Stanjuro. Koukejte, jak je celkem hezký. A to je náš interní materiál a na vládě nebyl. A já vám ho nedám, protože je to náš interní materiál. A my z toho čerpáme a my z toho děláme rozpočet (20)20, (20)21, (20)22,” uvedl tehdy předseda vlády.

Babiš v Polsku

Podle premiéra Národní investiční plán zahrnuje přes 17 tisíc projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030. Toto období je rozděleno na dvě části. V prvním mají být do roku 2022 do programu zahrnuty projekty za 1,226 bilionu korun. Plán vznikl na základě krajských výjezdů menšinové vlády ANO a na základě požadavků jednotlivých resortů, obcí a krajů.

Ve středu český premiér přijel do Varšavy, kde na pořadu dne bylo několik otázek jednání, včetně klimatu, znečištění vzduchu nebo opatření proti dovozu masa se salmonelou. Kromě Babiše českou delegaci tvoří také osm ministrů - ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček, ministr obrany Lubomír Metnar, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr dopravy Vladimír Kremlík, ministr zemědělství Miroslav Toman a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.