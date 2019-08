„Šíří nesnášenlivost k Romům a migrantům.“ Předseda pražské ČSSD vynadal Foldynovi přes média

V trvalých útocích poslance ČSSD Jaroslava Foldyny na ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministryni práce Janu Maláčovou vidí jeho kolega, předseda pražské ČSSD Petr Pavlík, sebepropagaci. Uvedl to v rozhovoru pro deník Právo.

Podle Pavlíkova názoru Foldyna usiluje jen o sebepropagaci, potřebuje číst své jméno v novinách a nálepkovat všechny, kterých se bojí, protože mají jiné názory než on. „Šíří nesnášenlivost,“ uvedl politik. Jde především o gaye, lesbičky, Romy, migranty, ale také o některé sociální demokraty, kteří nesdílejí jeho názor, uvedl Pavlík.

„Pokud jde o ideovost, Jarda Foldyna se naprosto rozchází s hodnotami ČSSD. Žádný soc. demokrat by nešel na setkání se šéfem DSSS Tomášem Vandasem,“ řekl.

Co se týče kritiky Petříčka a Maláčové, podle Pavlíka jde možná taky o závist, protože „jsou to úspěšní místopředsedové, kteří jsou velice pracovití. Jarda Foldyna byl také místopředseda ČSSD, ale naprosto selhal, protože soutěžil s Jiřím Zimolou o putovní medaili Michala Haška za to, kdo víc uškodí soc. dem. v médiích,“ vysvětlil Pavlík.

Kritika vlády ze strany Jaroslava Foldyny

Dříve v rozhovoru pro ČT24 Jaroslav Foldyna zkritizoval ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. „Jeho politika je naprosto nevýrazná. Když se podívám na jeho postoje a způsoby, tak když tam bude sedět někdo z TOP 09, STAN nebo Pirátů, vyjde to nastejno,“ domnívá se.

Vyslovil se taky k politice ministryně Maláčové.

„Hovořili jsme o věcech k rozpočtu. Já poukazoval na to, že bych se soustředil na konkrétní sociální politiku, protože vidím nedostatky ve zvyšování dávek. Strhla se diskuse, ale závěr nebyl žádný,“ konstatoval.

Kritika Jaroslava Foldyny ze strany členů ČSSD

V poslední době se poslanec Jaroslav Foldyna stal za své výroky už několikrát terčem kritiky ze strany ostatních členů strany, kteří uvádějí, že se poslanec otevřeně rozchází s programem ČSSD a jejími hodnotami.

Tak například poté, co se Foldyna zúčastnil Vlasteneckého setkání Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže, na němž účastníci vystupovali za ochranu tradiční rodiny, místopředseda ČSSD Petříček médiím řekl, že všechny Foldynovy kroky z poslední doby jen ukazují, že se s programem a hodnotami strany otevřeně rozchází

„K aktivitám pana Foldyny už považuji za zbytečné se vyjadřovat. Všechny jeho kroky z poslední doby jen ukazují, že není ani sociálním, ani demokratem a s naším programem a hodnotami se otevřeně rozchází,“ reagoval na celou událost místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zase uvedla, že by pan Foldyna měl spíše pracovat, než aby na sebe upoutával pozornost na „obskurních akcích“. Podle ministryně tím dlouhodobě ubližuje ČSSD.

Foldyna v rozhovoru pro iDNES.cz odpověděl, že Petříček by spolu s vedením mohl vyvodit odpovědnost například za neúspěchy strany v několikerých volbách. Petříček či Maláčová podle něj prezentují názory, kterým někdy dají za pravdu liberální voliči, ti však nevolí ČSSD, ale Piráty. Skutečná témata ČSSD podle něj převzala hnutí ANO a SPD. Ze strany zatím Foldyna odejít nechce.

Babiš vrací úder ČSSD: Na rozdíl od Sobotky se koaliční smlouvy držím https://t.co/DiBAKcCwne pic.twitter.com/J6fF7ceUa2 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) August 20, 2019

