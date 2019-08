Odmítnutí vyčištění sochy maršála Koněva má šokující dohru. Vyhrožují mi teď smrtí, tvrdí zděšený starosta Kolář

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru ostře reagoval na vandalský čin vůči pomníku maršála I. S. Koněva a také zkritizoval přístup k řešení problému ze strany vedení Prahy 6, které odmítlo dát sochu do původního stavu, dokud ruské velvyslanectví neprojedná s Prahou otázku odstranění sochy.

„‪Oni snahou odstranit Koněva vlastně vychvalují protektorát. Sekyrárnu, kobyliskou střelnici. Nechutné zrůdy. Ano, nechutné zrůdy,“ napsal Jiří Ovčáček.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář v rozhovoru s novinářem Pavlem Štruncem uvedl, že považuje tato slova za oficiální pozici Hradu, protože „ústy pana Ovčáčka promlouvá prezident republiky, já to beru tak, že mně prezident republiky označil za zrůdu“, řekl.

Tato reakce Hradu podle Koláře nejenom rozděluje společnost, ale výsledkem jsou i desítky výhružných mailů, které starosta teď dostává, v části z nich mu lidé vyhrožují fyzickou likvidací.

„Mně od té doby, co se tahle slova dostala do étery, chodí denně desítky mailů, které mi vyhrožují fyzickou likvidací,“ uvedl starosta a ukázal na složku s papíry, ve kterých přinesl několik vzorových dopisů.

Nechutné zrůdy. Ano, nechutné zrůdy. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 22, 2019

Kolář je přesvědčen: „Pan prezident těmi slovy vyprovokoval své fanoušky, aby mi posílali emaily.“

Pokud se však jedná o soukromou pozici Jiřího Ovčáčka, pak podle Koláře „si prezident potřebuje udělat na Hrade pořádek, protože zaměstnanec kanceláře prezidenta republiky vůbec nemá možnost a nárok se takovýmto způsobem vyjadřovat“.

Politik odmítl, že by svými slovy chtěl znovu vyostřit, a přiznal, že pro něho to není politické PR.

Praha 6 jako „bojiště hybridní války“

Novinář se Koláře ptal, jestli v situaci s pomníkem maršálu I. S. Koněvu jde prostě o „nějaké dva tábory lidí, kteří se prostě likvidují navzájem“. Starosta s tím nesouhlasí a uvádí, že „se z Prahy 6 opět stalo bojiště hybridní války, kterou proti nám Rusko vede“. A v tomto případě očekává od Hradu adekvátnější reakci.

„Myslím si, že adekvátnější reakce Hradu by měla být: pan starosta to popletl, ale Rusko se nemůže vměšovat do záležitostí suverénní městské části,“ řekl.

„Rusko by si mělo uvědomit, že už nejsme jejich vazalský stát a že jestli se některá z obcí rozhodne nějakým způsobem nakládat s tím majetkem, tak je to její právo. A to, že my jednáme s Rusy o tom pomníku, je naše dobrá vůle jako Prahy 6,“ poznamenal.

Sochu maršála I. S. Koněva starosta považuje za „normalizační pomník, který s válkou nemá nic společného, není to válečný hrob“.

V rozhovoru zmínil také zkušenost svého otce Petra Koláře, který v letech 2010-2012 byl velvyslancem v Rusku a nebyl spokojen se stavem válečných hrobů československých legionářů v Rusku. Petr Kolář je známý svými protiruskými postoji. Českého prezidenta Miloše Zemana označil za „trojského koně“ Ruska. V roce 2017 podpořil vznik Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, které má upozorňovat na dezinformace na webech či sociálních sítích.