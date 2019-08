„Hnusný kolaborante!“ zuří kavárna. Ovčáček položil květiny k soše maršála Koněva a už to jelo

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček již dříve na Twitteru ostře reagoval na vandalský čin vůči pomníku maršála I. S. Koněva a také zkritizoval přístup k řešení problému ze strany vedení Prahy 6, které odmítlo dát sochu do původního stavu, dokud ruské velvyslanectví neprojedná s Prahou otázku odstranění sochy.

Uctění památky

Jiří Ovčáček 29. srpna dorazil přímo k památníku Ivana Stěpanoviče Koněva, kde položil květiny a uctil památku.

„S modlitbou k Dobrotivému Bohu jsem se poklonil památce Ivana Stěpanoviče Koněva, osvoboditele ČSR i vyhlazovacího tábora Auschwitz,“ uvedl u fotografie z místa.

Nechutný útok pražské kavárny na Ovčáčka

Ihned po zveřejnění příspěvku se na Ovčáčka strhla vlna nenávisti. Uživatelé se neštítí ničeho, tak je pod fotografií možné najít hodně negativní komentáře.

Například Honza Koběrský píše: „Bolševická zrůdo! Bohem se neoháněj, pokrytče!“

Roman Racek zase tiskového mluvčího „vyhání“.

„Nalož si ho na záda a mazej do putinostánu kolaborante hnusnej! 6.5. mohla US ARMY z Plzně osvobodit Prahu, nebýt zákazů imperialisty Stalina! Pražané zbytečně krváceli....a bez pomoci Vlasovců by povstání bylo masakr! Koněv přijel pozdě, den po kapitulaci,“ uvádí autor svůj názor.

S dalším „krásným“ komentářem přispěchal uživatel matejds4, který tiskového mluvčího vyhání z hradu.

„Stejně tak ty, pod*lanej mluvčí. Babička ti opět vzkazuje, abys držel nevymáchanou hubu a vzkazuje, že bys měl vyzkoušet chování rudý zvěře v květnu 45. Kradli, znásilňovali, odtahovali do gulagů Čechy bez viny. Už abyste zmizeli z Hradu a dějin. Verbež zas***,“ uvádí.

Kontroverze ohledně Koněva

Socha maršála Koněva v Praze se terčem vandalů nestala poprvé. Navíc v Praze nedávno rozhodli, že se na Staroměstskou radnici nevrátí pamětní deska připomínající podíl Rudé armády v čele s maršálem Ivanem Koněvem na osvobození Prahy.

Pražský primátor Hřib své rozhodnutí zdůvodnil tím, že deska je historicky nepřesná. Podle něj je v českém textu zanedbávána role Pražského povstání. V česky psaném textu tudíž explicitně chybí zmínka o této události, k níž došlo již 5. května, zatímco Rudá armáda dorazila 9. května. V ruské verzi je však povstání zmíněno: „(…) osvobodila Prahu, která povstala proti německým okupantům“.

Odmítnutí Prahy 6 pomník Koněvovi očistit

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář nejprve uvedl, že do 24 hodin bude socha čistá, ale že by uvítal, aby si ji ruská ambasáda umístila na zahradu. Později ale na Facebooku dodal, že sochu čistit zatím nenechá.

„Já tak říkám, že budeme znovu jednat s Rusy a znovu jim nabídneme, že si mohou sochu dát třeba k nim na ambasádu. A dodávám, že dokud nezačnou jednat konstruktivně a z jejich strany uslyším jen normalizační fráze o přepisování dějin, zůstane socha pomalovaná. Nakonec, rudý je rusky krásný," napsal s tím, že radnice za poslední roky za opravu sochy utratila statisíce.