Aktivista strhl plachtu ze sochy maršála Koněva

U případu informoval facebookový portál DVTV. Na záběrech lze vidět, jak muž vylézá na lešení a uvolňuje plachtu. Ta posléze padá k zemi a odhaluje sochu maršála. Kolem sochy zůstává stát lešení. Na místo dorazili strážníci.

Podle informací Deníku N muž, který sundal plachtu je „proruský aktivista“ Jiřího Černohorský.

„Tak plachta je dole!!!“ napsal Černohorský na svůj Facebook.

Vedení Prahy 6 se v pátek rozhodlo zakrýt sochu maršála Koněva plachtou. Argumentovala tím, že se jedná o nejlevnější způsob, jak sochu ochránit před vandaly. Socha byla v minulosti opakovaně poškozena. Naposledy k tomu došlo 21. srpna při příležitosti výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

Vedení města pomník odmítlo očistit a vyzvalo ruskou ambasádu ke konstruktivnímu dialogu o přenesení sochy. Ruské velvyslanectví důrazně odsoudilo poškození sochy a odmítlo její přesunutí.

„Stavíme lešení, abychom sochu ochránili před dalšími vandalskými útoky. Je to v tuto chvíli nejúčinnější řešení. Nejsme apriorně proti tomu tady sochu mít, ale nejsme schopni ji efektivně ochránit," citovala v pátek ČTK mluvčího radnice Prahy 6 Ondřeje Šrámka, který se vyjádřil k zakrytí sochy.

Podle Šrámka se našli zájemci, kteří by měli zájem sochu přesunout. O dalším postupu bude radnice jednat 12. září.

„Není to ale tzv. deadline, do kterého bude jasno. Ozvali se nám již dva zájemci, kteří by ji chtěli do svých muzeí. Uvidíme, jak se diskuse vyvine,” řekl Šrámek.

Rozhodnutí Prahy 6 a starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) odsoudil mluvčí prezidenta České republiky Jiřího Ovčáčka.

„Vyzývám všechny slušné lidi: Postavme se proti tomuto zlu, které plive po obětech nacismu, které uráží oběti holocaustu! Vyzývám znovu policii a státní zastupitelství: Začněte konat! Vyzývám politiky: Nemlčte!“ napsal na svůj Twitter.

Ovčáček ve čtvrtek Sputniku poskytl rozhovor a později vzdal hold u sochy maršála Koněva.