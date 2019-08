Prezident Zeman letí na pracovní návštěvu do Polska. Zúčastní se i ceremoniálu k výročí vypuknutí války

Český prezident Miloš Zeman se v sobotu 31. srpna vydá na dvoudenní pracovní návštěvu do Polska. Vrcholem jeho programu bude nedělní ceremoniál ve Varšavě, který je věnován 80. výročí vypuknutí 2. světové války. Program Zemanovy cesty je zveřejněn na webu Pražského hradu.

Miloš Zeman by do Polska měl odletět v sobotu v 17 hodin a celý svůj program zahájí v neděli, když v poledne podepíše pamětní knihu. Následovat má ceremoniál věnovaný 80. výročí vypuknutí 2. světové války. Této akce by se měli zúčastnit zástupci tří desítek států. Patří mezi ně i německý prezident Frank-Walter Steinmeier nebo slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Původně měl dorazit i americký prezident Donald Trump, ten ale svoji cestu zrušil kvůli hurikánu Dorian.

Následně český prezident v Polsku položí věnec u hrobu neznámého vojína a před návratem do Prahy ho čeká večeře, kterou pořádá polský prezident Andrzej Duda. Celý Zemanův program zveřejnil Pražský hrad na svém webu.

Program cesty:

1. den cesty

sobota dne 31. srpna 2019

17:00 – odlet z Prahy do Varšavy

17:55 – přistání na letišti ve Varšavě

2. den cesty

neděle dne 1. září 2019

12:00 – příjezd prezidenta republiky na náměstí Piłsudského

podpis pamětní knihy

12:05 – ceremoniál u příležitosti 80. výročí vypuknutí druhé světové války

13:20 – pietní akt společného položení věnce u hrobu neznámého vojína

17:30 – večeře pořádaná prezidentem Polské republiky a paní Agatou Kornhauser-Dudovou u příležitosti 80. výročí vypuknutí druhé světové války

19:45 – odlet z letiště ve Varšavě

Cesta do Srbska a Německa

Na polovinu září má prezident Miloš Zeman naplánovanou cestu do Srbska. Cestu do Srbska má Zeman ve funkci českého prezidenta již jednou za sebou. Absolvoval ji v dubnu roku 2014. V té době se vyjádřil, že je přesvědčen o tom, že se dočkáme vstupu Srbska do Evropské unie. Letošní cesta je naplánována na 10. září, v srbském hlavním městě pak stráví necelé tři dny, odletí 12. září. Státní návštěva má hlavně ekonomický charakter, cestovat spolu s ním bude i podnikatelská delegace.

Začátek listopadu stráví český prezident v Německu. Prezident Steinmeier pozval na 9. listopadu do Berlína prezidenty zemí V4 u příležitosti 30. výročí pádu berlínské zdi. Plánuje se jak společné setkání, tak i slavnostní oběd či účast na veřejné diskuzi. Na odpoledne a večer je naplánována veřejná vzpomínková akce na náměstí Pariser Platz u Braniborské brány.

Zeman do Česka pozval šest prezidentů

Začátek října bude rovněž věnován Balkánu. Konkrétně 2. a 3. října proběhne v Lánech zasedání zemí Visegrádu. Účastní se ho tedy, kromě prezidenta Zemana, prezidenti Polska, Slovenska a Maďarska. Zatímco v prvním dnu budou rokovat pouze prezidenti výše zmíněných zemí V4, další den se k nim přidají i představitelé balkánských zemí. Zeman pozval srbského prezidenta Aleksandra Vučiće, Boruta Pahora ze Slovinska a chorvatskou prezidentku Kolindu Grabarovou Kitarovičovou. Tématem by měly být nejen vztahy mezi Evropskou unií a Balkánem, ale také vývoj EU po volbách do Evropského parlamentu, které se uskutečnily v letošním roce.