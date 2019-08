„Prošel by u nich i prodej pervitinu malým dětem.“ Podnikatelská činnost nočního starosty Prahy rozesmála vývojáře Vávru

Tvůrce videoher, včetně známé Kingdom Come: Deliverance, Daniel Vávra na své facebookové stránce zareagoval na článek na portálu ParlamentníListy.cz, ze kterého vyplývá, že noční starosta v Praze, jenž má dohlížet na opilé cizince, sám prodává a distribuuje tvrdý alkohol. Ve svém příspěvku se Vávra dotknul i lídra hnutí Praha sobě Jana Čižinského.

Rada hlavního města Prahy na začátku roku po vzoru Amsterdamu jmenovala takzvaného nočního starostu, kterým se stal Jan Štern, poradce radních pro kulturu. Radní zároveň schválili složení komise, která bude nočnímu starostovi pomáhat. Jejím úkolem bude regulace nočního života v Praze.

„Noční starosta je institut, který v různých formách funguje v mnoha městech po Evropě. A Praha se svým pulzujícím nočním životem a čilým turistickým ruchem systematické řešení potřebuje. Podle oficiálních statistik u nás turisté každý rok stráví stejně nocí jako například v Barceloně – přes 18 milionů,“ uvedl tehdy Jan Štern a dodal: „Chci zdůraznit, že na prvním místě vždy musí být zájem těch, kdo ve městě žijí, bydlí a pracují. Budeme se určitě inspirovat v západoevropských metropolích, jako je třeba Amsterdam.“

Šest měsíců po zavedení této pozice portál ParlamentníListy.cz zveřejnil vyšetřování toho, jak noční starosta napojený na hnutí Praha sobě podniká. Jan Štern působí ve dvou firmách, Containall & syn s.r.o. a Containall & dcera s.r.o. jako společník nebo zakladatel. Této společnosti se soustředí mimo jiné na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Tedy na tvrdý alkohol a jeho prodej.

Containall je dobře známé místo mezi mládeží, jemuž se v Praze neřekne jinak než Stalin. Jde o prostory bývalého pomníku na Letné, městská část Praha 7 (starosta Jan Čižinský, lídr hnutí Praha Sobě).

„Hlavní činností kulturního centra Stalin je prezentace lokální mladé kultury, která pod kyvadlem od května do září dostává prostor v rámci multižánrového projektu,“ je uvedeno na oficiálních stránkách Stalin Containall.

Co se obvykle děje v letních večerech v tomto místě je možné vidět na sociálních sítích, jasně to popisují i ParlamentníListy.cz.

„Krásně znějící slova je potřeba obohatit o osobní zkušenost našich redaktorů. Jde o místo na území Prahy 7, kde pravidelně narazíte na typický marihuanový opar, na řadu opilých mladistvých a poslední dobou se tohle místo spojuje i s útoky takzvaných dětských gangů. Že zde sežene tvrdý alkohol prakticky každý, je už nyní jasné, o drogách ani nemluvě,“ píšou autoři článku na portálu ParlamentníListy.cz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stalin (@stalin_containall) 29 Июл 2019 в 1:59 PDT

Dále novináři poukazují na odborný posudek Technického a zkušebního ústavu stavebního, který se objektem památníku Stalina zabýval. Podle něj „jsou nosné železobetonové konstrukce v podzemí okolo bývalého pomníku J.V. Stalina ve velmi špatném stavu“. Vrcholem odborného posudku je pak konstatování, že „z uvedených důvodů nejsou konstrukce dostatečně spolehlivé ve smyslu platných norem“.

„I přes právě vyřčené nočnímu starostovi Šternovi ani Janu Čižinskému žádná z těchto skutečností nevadí. Akce se konají dále, konat se budou, lidé zvesela pijí a utrácejí, opíjejí se a tvoří společenský život pod záštitou obecně prospěšné společnosti,“ pokračují ParlamentníListy.cz.

Tento článek velmi zaujal herního vývojáře Daniela Vávru, na své stránce na Facebooku se k této kauze vyjádřil.

„LOL, pan noční starosta z Prahy sobě, co nás má zbavit ožralých turistů a bordelu, má obchod s chlastem a pořádá koncerty pro ožralé turisty ve Stalinově pomníku, který je v havarijním stavu, což nebránilo jeho soudruhům, aby mu to pronajali. A ta diskuze pod tím příspěvkem od věrných soudruhů, kteří v opozici tepali jak největší úderníci, ale teď když jsou u vesla, prošlo by u nich Čižinskému asi, i kdyby prodával pervitinu malým dětem,“ napsal k tomu Vávra.