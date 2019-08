Velvyslanec Kmoníček prozradil, zda Zeman pojede do Washingtonu, a promluvil o americké demokracii

Nejdříve se v rozhovoru vyjádřil k tomu, zdali Miloš Zeman pojede na návštěvu do Bílého domu. „To v téhleté chvíli nemůže oznámit nikdo, nyní je na americké straně, aby přijela do Prahy,“ poznamenal Kmoníček a dodal, že naposledy byl v USA český premiér Andrej Babiš.

„Jednání, která měla proběhnout, proběhla, a to na úrovni premiéra. Což je mimochodem to, co je srovnatelné s ostatními západoevropskými zeměmi. Například rakouský prezident tam byl v 90. letech a ukažte mi jeden rakouský článek v médiích, který by fňukal tak jako česká média,“ dodal.

Poté promluvil o chování a jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa . „To, co prezident zadá, jediné je, jakým tvůrčím způsobem se dostat k výsledku úkolu, který dostali,“ míní Kmoníček. A mají diplomati rádi Trumpovy tweety? „Některé z nich baví, ale jenom tehdy, pokud nejsou jejich obětí,“ domnívá se.

„V obchodní válce USA–Čína vedou Spojené státy útok. Jsou ve stavu, kdy překvapivě obchod Spojených států s Čínou roste,“ řekl následně také Kmoníček k obchodu a rozhovořil se i o clech. „Ta válka v této chvíli bolí už obě strany. Na americké straně je to záležitost, že například klesly zemědělské vývozy, ale například i sekundární vývozy papíru. Číňané vědí, že ekonomicky tahají možná za kratší provaz, protože Amerika je silnější, ale Američané mají tu nevýhodu – a tou je demokratický systém,“ uvedl.

„Donald Trump tuší, že jediné, co by mu mohlo prohrát volby, je mediálně větší vojenský konflikt nebo hospodářská krize. V republikánské straně nemá protikandidáta,“ dodal Kmoníček. Podle něj je to jeden z důvodů, proč prý působil mnohem méně útočně na summitu G7.

To, že si Trump přeje, aby na příštím summitu byl i ruský prezident Vladimir Putin, podle Kmoníčka souvisí hlavně s Čínou. Trump si mysí, že tím naruší partnerství Si Ťin-Pchinga a Vladimira Putina, ve kterém chce odlákat právě Putina. „Trump by v případě druhého volebního období chtěl dojít k souznění s Ruskem,“ uvádí.

„Donald Trump je před nadcházejícími volbami v dobré výchozí pozici. Americká ekonomika kvete a Donald Trump se bude snažit všemi způsoby držet toto období co nejdéle,“ uvedl na závěr Kmoníček.