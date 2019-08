Babiš nikoho nešetřil: Jak by ČSSD uživila své lidi, pokud by odešla z vlády? Lex Babiš porušují ODS a STAN

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) důrazně odmítá, že by se spolu s prezidentem Milošem Zemanem snažil dostat ČSSD z vlády. V rozhovoru pro Právo popřel, že by od prezidenta čekal zastavení svého trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo a obvinil opozici, že poručuje lex Babiš.

Jmenování Lubomíra Zaorálka (ČSSD) novým ministrem kultury vyřešilo čtvrt roku trvající vládní krizi. Babiš v rozhovoru ale opět zpochybnil, že by ČSSD opravdu mohla někdy opustit vládní koalici.

Odchodem z vlády sociální demokraté hrozili kvůli neochotě prezidenta Zemana odvolat Antonína Staňka a jmenovat Michala Šmardu do čela resortu. Dříve rovněž uvažovali o odchodu kvůli případnému jmenování do čela Rady ČTK Michala Semína, kterého navrhlo hnutí SPD, nebo později kvůli vyjednáváním o rozpočtu.

„Já si myslím, že ona ČSSD nikdy nemyslela odchod z vlády ani na vteřinu vážně, i když stále vyhrožovala, že kvůli něčemu odchází,“ řekl Babiš. „Ale vážně to míněno nebylo. Protože jak by pak soc. dem. uživila všechny ty lidi, kteří z Lidového domu přišli na jejich ministerstva?“ poznamenal.

Podle Babiše nikdy nebyla řeč o odstranění ČSSD z vlády, jak tvrdil předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. O jednobarevné vládě ANO za podpory SPD údajně nikdy nebyla na stole.

Vládu se Zaorálkem uřídí

Babiš v rozhovoru uvedl, že pokud by se situace se Šmardou do 26. srpna nevyřešila, tak by sám požádal Hamáčka, aby navrhl jiného kandidáta. Sociálním demokratům přitom vyčetl, že si ministry do vlády vybírá podle stranické příslušnosti, zatímco jeho hnutí ANO takzvané trafiky odmítá.

„Když pan Hamáček chce být předsedou, tak musí nakrmit kraje. To já dělat nemusím. Když bude mít hnutí ANO pocit, že mě nepotřebuje, tak se v pohodě vrátím do své bývalé firmy,“ uvedl.

Babiš dále dodal, že s Lubomírem Zaorálkem problém nevidí. Ten přitom patří mezi spojence bývalého šéfa ČSSD a expremiéra Bohuslava Sobotky a Babiše v minulosti tvrdě kritizoval.

„Pana Zaorálka znám, vím, co od něj čekat. Problém mi jeho přítomnost nedělá, protože vládu nakonec uřídím,“ poznamenal předseda vlády.

Našlapování kolem prezidenta

Přestože podle mnoha ústavních právníků Zeman odmítnutím jmenování Michala Šmardy porušil ústavu, Babiš se postavil na stranu prezidenta a odmítl účast kandidáta sociální demokracie ve vládě. Podle spekulací v médiích Babiš kolem prezidenta našlapoval opatrně z toho důvodu, že spoléhá na Zemana, aby zastavil jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Tyto spekulace Babiš v rozhovoru důrazně odmítl a označil je za nesmyslné.

„Pan prezident kolem výměny ministra kultury postupoval podle Ústavy, odvolal pana Staňka, i když se mu způsob odvolání pana Staňka hrubě nelíbil. Jestli máte na mysli kompetenční žalobu na prezidenta, tak ta by tu situaci ještě víc zablokovala,“ prohlásil.

Dříve senátoři schválili ústavní žalobu na prezidenta, kterou má projednat Poslanecká sněmovna. Podle předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka organizační výbor se dohodl, že se žaloba bude projednávat ve čtvrtek 26. září. Přitom Faltýnek, který žalobu označil za slátaninu, původně nechtěl, aby se o ní vůbec jednalo.

Lex Babiš porušuje opozice

Babiš potvrdil, že chce v příštích sněmovních volbách kandidovat a nehodlá kvůli trestnímu stíhání z údajného dotačního podvodu v areálu Čapí hnízdo. Rovněž popřel, že by byl ve střetu zájmů.

„Zachoval přesně tak, jak mi to předepsal lex Babiš, který na mě ušili pan Sobotka společně s TOP 09 a dalšími tradičními tzv. demokratickými stranami. Tehdy ale netušili, že se ten zákon o střetu zájmů dotkne spousty starostů,“ poznamenal premiér.

„No a světe div se, ministerstvo spravedlnosti eviduje za dva roky 20 tisíc případů porušení povinnosti podat majetkové přiznání. A víte, kde ten zákon také politici porušují? V Černošicích, kde vládne místní odnož ODS se STAN, která o mně pak rozhoduje politicky. To jsou paradoxy, že?“

Právě městský úřad v Černošicích podruhé rozhodl o Babišově střetu zájmů. Proti rozhodnutí se premiér odvolal a věc bude opět řešit Středočeská kraj.

Za deficit rozpočtu může ČSSD

Babiš rovněž odmítl kritiku za schodek státního rozpočtu, který může dosáhnout až 40 miliard korun. Proti deficitu se dříve vyjadřovala KSČM. Podle premiéra komunisté nakonec návrh rozpočtu podpoří. Babiš přitom podotkl, že veřejné finance jsou v dobré kondici a že za současný schodek může sociální demokracie.

„Ono se to totiž těžko plánuje, když nám například Brusel od dubna 2018 zablokoval z dotačních programů na ministerstvu průmyslu a obchodu asi 18 miliard z dob, kdy resort řídila soc. dem. Nebýt těchto věcí, je rozpočet vyrovnaný, ne-li přebytkový,“ rýpl si předseda vlády do koaličního partnera.

S rozpočtem dříve měla problém i ČSSD, která kvůli nedostatečnému financování svých resortů hrozila, že odejde z vlády. Nakonec se sociálním demokratům podařilo s šéfkou ministerstva financí Alenou Shillerovou (za ANO) vyjednat více peněz pro svá ministerstva, ale méně, než se původně požadovali.

Poznamenal rovněž, že díky němu se podařilo snížit zadluženost státu ze 41,1 % HDP na 30 %.

„Co mi vyčítají? Že Babiš nechce rozdávat peníze daňových poplatníků na další dávky, když máme 205 tisíc nezaměstnaných a 346 tisíc volných míst? Je otázka, kolik z nich bere dávky a pracuje načerno, respektive kolik je těch, kteří žijí jen z dávek na děti a nepracují vůbec. To by měl mikro-manažersky řešit Úřad práce. ČSSD nás v tomto kritizuje nezodpovědně,“ ohradil se vůči kritice Babiš.

Koněv je součástí historie

V rozhovoru došlo i na situaci kolem sochy maršála Koněva. Tu starosta Prahy 6 za TOP 09 Ondřej Kolář nechal v pátek zakrýt plachtou. Odůvodňoval to tím, že je to nejlevnější prostředek, jak sochu ochránit před vandaly, kteří ji polévají barvou. Naposledy tomu došlo 21. srpna během výročí vpádu vojsk států Varšavské smlouvy v roce 1968.

„Myslím, že Koněv je součástí historie, jak pozitivní, když osvobozoval Československo, tak negativní, například za jeho roli při invazi do Maďarska. Těžko se teď budeme tvářit, že neexistoval, když tam ta socha byla tak dlouho. Takže nechápu, proč se máme teď takto chovat,“ poznamenal Babiš.

S rozhodnutím Koláře nesouhlasil i Jan Hamáček. Ten ho přirovnal k českému spisovateli Frantovi Sauerovi, který zorganizoval stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Zakrytí pomníku důrazně odsoudil i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Ruské velvyslanectví v Praze označilo zakrytí pomníku za zneuctění památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa.