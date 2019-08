„Jsme ve válce.“ Kolem sochy Koněva to houstne. Starosta dostal policejní ochranu kvůli vyhrůžkám fyzickou likvidací

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09 v pátek nechal sochu maršála Koněva zakrýt plachtou a hned nato mu byla přidělena policejní ochrana. Starosta totiž začal dostávat výhrůžky fyzické likvidace. Podle komentátora Alexandra Mitrofanova to svědčí o tom, že je Česko již dávno ve válce.

Poškození sochy maršála Koněva vandaly z 21. srpna vyvolalo řetězovou reakci v české společnosti. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář nejprve odmítl sochu vyčistit a vyzval k jejímu přemístění, například na pozemek ruského velvyslanectví v Praze, a později ji nechal zakrýt lešením a plachtou, když ji skupina občanů dobrovolně vyčistila.

Radnice argumentovala tím, že ji chce takto chránit před vandaly. Odpůrci tohoto kroku v tom naopak viděli snahu odstranit maršála Koněva z povědomí občanů jako osvoboditele Prahy. Přestože plachtu strhl aktivista Jiří Černohorský, v odpoledních hodinách už pomník opět zakrývala. V pátek večer mluvčí radnice oznámil, že starostovi Kolářovi kvůli vyhrocené situace kolem sochy byla přidělena policejní ochrana.

„Chodily mu nenávistné e-maily a zprávy na Facebook vyhrožující fyzickou likvidací,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Kolář za vyhrocení situace obvinil mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Ten stranu TOP 09 přirovnal k nacistické NSDAP a vyzval obyvatele, aby se „tomuto zlu postavili“.

„Výhrůžky dostávám zhruba v posledních třech dnech. Dnes (pozn. v pátek) se to začalo stupňovat poté, co pan Ovčáček napsal na Twitter sérii svých zpráv, tak mi začaly chodit velmi vulgární a velmi ostré zprávy, kde mi bylo vyhrožováno fyzickou likvidací. Bylo to prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů i sociálních sítí,“ sdělil Radiožurnálu Kolář.

Solidarita s Kolářem

Výhrůžky proti Koláři za jeho rozhodnutí zakrýt maršála Koněva nenechaly mnohé chladnými. Na situaci například reagoval i politický komentátor Alexandr Mitrofanov.

„iDNES: Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář dostal policejní ochranu. Vyhrožuje se mu i fyzickou likvidací za rozhodnutí zakrýt plachtou pomník maršála Koněva. To je pro ty, co si myslí, že nejsme ve válce. Dávno jsme,“ napsal na svůj Twitter.

S kým přesně se vede válka, ale neupřesnil. Svou podporu Kolářovi vyjádřila i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová, která se bude ucházet o vedení strany.

„Našemu starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi je vyhrožováno fyzickou likvidací kvůli zakrytí sochy člověka, co se podílel na devastaci naší země. Chci Ondrovi vyjádřit plnou podporu. Alexandr Mitrofanov to napsal výstižně. Jsme ve válce, a čím dřív si to uvědomíme, tím líp,“ míní.

Na výhružky reagoval i bývalý místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Tomu se rovněž nelíbila reakce premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Starostovi Prahy 6 je vyhrožováno fyzickou likvidací za zahalení sochy Koněva. Neskutečné, neakceptovatelné. Starostovi bych rád vyjádřil svoji podporu, ale současně mě šokuje, jak celou kauzu komentuje premiér Andrej Babiš. Řeší to, že socha dlouho nevadila,“ napsal Telička na svůj Twitter.

Babiš dříve v rozhovoru pro Právo uvedl, že Koněv je součástí historie, která je jak pozitivní, jako v případě osvobození Československa, tak i negativní jako v případě potlačení povstání v Maďarsku.

„Těžko se teď budeme tvářit, že neexistoval, když tam ta socha byla tak dlouho. Takže nechápu, proč se máme teď takto chovat,“ poznamenal Babiš.

Reakce ruské strany

Na výhružky starostovi Prahy 6 reagovala i maršálova vnučka Jelena Koněvová, která situaci vzala s ironií. Zpochybnila rovněž, že k samotným výhružkám došlo.

„Dělám si zásoby popcornu! Chudáka starosty je mi strašně líto. Nicméně obleček zajíčka mu sedí mnohem lépe, jinak to dopadne jako u ruského klasika v Kamenném hostovi, pravda náhle nepřijde Komandor, ale Maršál. Policie mu nepomůže. Je přeci socha!“

Koněvová odkázala na tragédii Alexandra Puškina, kde se socha komodora ze svého hrobu mstí donu Juanovi za to, že se mu pokusil svést vdovu. Sám Kolář si na jedné akci letos v březnu vzal masku zajíce.

Velvyslanectví Ruské federace záměr městské části Prahy 6 zakrýt sochu maršála Koněva plachtou odsoudilo. Podle nich se jedná o zneuctění památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa.

„Dnešní činy městských úřadů, jakož i jejich otevřené schválení nedávného aktu vandalismu (…) názorně demonstruje, že pomník potřebuje ochranu především před samotným vedením Prahy 6,“ napsali ruští diplomaté.