Nový nápadník nebo znovu kamarád? Vondráčková vysvětlila situaci s Peksou

39letá zpěvačka zveřejnila příspěvek na svém Facebooku a celou situaci vysvětlila.

„Právě jsem se dočetla, že zase s někým randím. Budu teď zřejmě spojována s kýmkoli se bavím, s kýmkoli se potkám v MHD a s kýmkoli, kdo k nám s dětmi přijde na návštěvu. A i když odjedou k večeru pryč, tak u nás vlastně stejně určitě spí. Jen vám chci říct, že na žádný vztah teď ani čas ani energii nemám a soustředím se jen na to, aby měli kluci kolem sebe nové kamarády svého věku. Maty si s malou Vanessou rozumí a tak mi přijde fajn, když si můžou hrát. Nic víc nic míň. Hezký den všem,“ napsala Vondráčková.

Dříve Vondráčkové připisovali román s parkouristou Tomášem Zonygou. Byli spolu spatřeni na pražském letišti. Ale Zonyga udělal projev, napsal dlouhý článek, ve kterém vysvětlil, že s Lucií jsou jen kamarádi.

Soudní tahanice Vondráčkové a Plekance

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková o rozvodu informovali loni v srpnu.

V poslední době většina zpráv v médiích ohledně Vondráčkové byla věnována soudu mezi ní a Plekancem. Plekanec usiloval o to, aby se jejich děti vrátily z Kanady do Česka. Kanadský soud požadavkům Plekance vyhověl, ale na žádost Vondráčkové kluci v Kanadě dokončili školní rok a následně se zpěvačka se syny v červnu vrátila do Česka. S rozhodnutím soudu je spokojená, protože usilovala právě o dokončení školního roku v Kanadě, ale hokejista Plekanec vyžadoval návrat synů už v listopadu.