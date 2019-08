Jan Vítek varuje: Americká neziskovka, která svrhává režimy po celém světě, si do hledáčku vzala Česko

Jan Vítek je zkušený novinář a rozhovor se z velké části věnuje působení vlivné americké neziskové organizace NED (National Endownment for Democracy, Narodní nadační fond pro demokracii). Organizace byla založena v roce 1983 jako nezisková organizace a jejím cílem je propagace demokracie po celém světě. Její činnost je financována ze státního rozpočtu Spojených států. Novinář Vítek je ale toho názoru, že organizace sleduje zcela jiné cíle.

Pravá ruka CIA?

Novinář v textu o NED psal jako o „pravé ruce CIA“ s odkazem na prvního prezidenta této neziskovky, který řekl, že „hodně z toho, čím se dnes zabýváme, dělala před čtvrt stoletím CIA“. Vítek k tomu dodává.

„NED byl založen za vlády prezidenta Reagana poté, co se na CIA provalila řada skandálů, které vyšetřovaly zvláštní senátní a kongresové komise. Téměř každý den se v novinách a v televizi objevovaly zprávy o nějakých přečinech a dokonce zločinech, do nichž byla CIA zapletena. Něco se s tím muselo udělat. Neučinilo se nic, aby se ty hrozné věci neopakovaly, CIA se jich naoko zřekla, a co se udělalo, bylo, že je dostala za úkol nová organizace s podbízivě líbivým názvem Národní fond pro rozvoj demokracie. Byl to mistrovský tah politický, piáristický a cynický. Pod rouškou šíření demokracie měl NED dělat veřejně to, co předtím dělala CIA tajně. Carl Gershman k tomu řekl: ‚Pro demokratické skupiny na celém světě by bylo neúnosné, kdyby se veřejnost dozvěděla, že jsou financovány CIA. Viděli jsme to v letech šedesátých. Proto tato praxe byla skončena, abychom v ní mohli pokračovat, byl vytvořen NED.‘“ uvádí Vítek.

Činnost NED

Jan Vítek se následně rozpovídal i o aktivitách této organizace v České republice, potažmo ve středoevropském prostoru obecně. Novinář uvádí, že v našem prostoru se NED zaměřuje na podporu lidských práv, tržních reforem a proamerických politických stran.

„Ve střední a východní Evropě se NED zaměřuje na podporu lidských práv, tržních reforem a proamerických politických stran. Obecnou strategií podle Ivany Howardové, která má na starosti tuto geografickou oblast, je ‚napomáhat myšlenkově spřízněným veřejně činným osobám založit nová politická hnutí ve svých domovských zemích a stát se vlivnými aktéry v politice‘. Neřekla proč, neboť cíl se rozumí sám sebou: aby ovlivňovali stávající režim a případně usnadnili jeho změnu.

Schopným mladým lidem NED nabízí stáže v Evropě i v USA, kde je formuje ke svému obrazu. Po návratu domů se zapojují do jeho činnosti, nebo jsou vysláni do jiných neziskových organizací, aby ovlivňovali jejich program zevnitř. Všude, kde má NED pobočky, jsou neziskovky v menší či větší míře napojeny na americký penězovod. Výjimkou je nadace Otevřená společnost, kterou vydržuje finanční spekulant a miliardář George Soros. Co se světonázoru týče, Gershman a Soros jsou jednobuněčná dvojčata.

NED vyhledává citlivá místa politického života cílové země a napomáhá místním skupinám vytvářet z nich otevřené rány. Aby se nezacelily, financuje a organizuje protestní akce, kterými burcuje a buntuje obyvatelstvo proti vládě a stávajícímu politickém uspořádání,“ uvádí Vítek v rozhovoru.

Aktivita NED v Česku

Novinář byl vyzván i k příkladům aktivit této organizace v České republice. Ví o nich Vítek něco?

„Žiji v Ženevě. Nemohu na dálku odhalit tajné struktury NED u nás a sledovat jejich činnost. To je bíle místo, které potřebuje zmapovat. Je to výzva pro investigativní žurnalisty. Doufám, že náš rozhovor bude pro některé z nich podnětem k tomu, aby se k ní postavili čelem. Jako počinek jim mohu dát jednu z ověřených stop: Gershman byl několikrát v Praze. Naposledy v říjnu loňského roku, kdy se setkal nejen s Ivanem Havlem a jeho ženou Dagmar, ale také s řadou aktérů současného protestního hnutí. Před odletem se dal slyšet, že jeho návštěva byla velice užitečná. ‚Uděláme pro Českou republiku vše, co je v našich silách,‘ slíbil lidem, kteří ho doprovázeli. Řekl bych, že umí držet dané slovo. Jak, s jakým cílem a kdo mu pomáhá, jsou otázky, na které je nutno hledat odpověď na místě činu. Nechci nic dramatizovat, každý si jistě sám umí představit, co je v sázce.

Prezident Zeman by dobře udělal, kdyby přiměl Bezpečnostní informační službu, aby zveřejnila zevrubnou zprávu o činnosti NED u nás, abychom měli jasno, zda v našem případě je podezření namístě, nebo ne. Zprávy BIS prý slují rigorózní nestranností a ryzí objektivitou. Co když se dozvíme, že NED je skutečně tím, zač se vydává—neziskovou nadací, která se plně věnuje posílení demokratických institucí v celém světě?,“ ukončil Vítek rozhovor o organizaci NED a její činnosti v České republice.

Novinář Jan Vítek

Jan Vítek se narodil v roce 1928 a mezi lety 1952 a 1960 působil jako novinář, redaktor a reportér v časopisech Obrana lidu, poté v letech 1961 až 1965 v Československém vojáku. Od roku 1971 žije v exilu v Ženevě. Po roce 1989 psal články do časopisu Ekonom a Hospodářských novin. V současné době je komentátorem zpravodajství internetového serveru TV Prima a je jedním z autorů portálu Neviditelnypes.cz