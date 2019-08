Starosta Prahy 6 Kolář byl obviněn z pokrytectví. To, jak mluvil o soše maršála Koněva před dvěma lety, je zarážející

Portál ParlamentníListy.cz dnes připomněl rozhovor, který mu před dvěma lety poskytl aktuální starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. V souvislosti se současnou hysterií okolo sochy sovětského maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády je zajímavé, že ještě před dvěma lety byl Kolář proti odstranění sochy. Tehdy byl toho názoru, že u památníku postačí vysvětlující cedulky.

„Jak říkám, jestli se Koněvova socha odstraňovat měla, tak se to mělo stát v 90. letech, kdy ta nálada na to byla. Dnes by to ale jen zbytečně vyvolávalo vášně, polarizovalo společnost. Praha 6 má hodně důležitějších problémů, než řešení jedné sochy jednoho maršála,“ uvedl tehdy Ondřej Kolář.

Ve stejném rozhovoru také uvedl, že odstraňovat pomník jako takový nikdy nechtěli. „Tak jsme deklarovali, že odstraňovat sochy v dnešní době je už trochu pozdě,“ oznámil a dodal, že dostačující jsou právě vysvětlující tabulky, které zmiňují i jeho temné stránky.

Aféra Koláře a sochy Koněva

Postava starosty městské časti Praha 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a jeho postoj k soše maršála Sovětského svazu I. S. Koněva, která se nachází na náměstí Interbrigády, už několika dnů vyvolává vášnivou diskuzi. Poslední rozhodnutí vedení Prahy 6 zakrýt sochu do doby, než se úřad rozhodne, co s ní dál, už vyvolalo protestní reakce. Aktivisté se každý den snaží o stržení plachty ze sochy.

Ruská ambasáda v Praze označila jednání vedení městské části Praha 6 za „opakované zneuctění památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa“ a poukázala na to, že „pomník potřebuje ochranu především před samotným vedením Prahy 6“.

Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář si novinářům stěžuje na desítky výhružných mailů a sochu maršála I. S. Koněva považuje za „normalizační pomník, který s válkou nemá nic společného“.

Zakrytí sochy plachtou

Vedení Prahy 6 se rozhodlo zakrýt sochu maršála Koněva dne 30. srpna. Nechala kolem ní postavit lešení s plachtou. Vedení městské části tvrdí, že ji tímto chce ochránit před útoky vandalů. Mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek uvedl, že se jedná o nejlevnější způsob, jak sochu ochránit.

Zhruba o hodinu později však aktivista na lešení vylezl a plachtu sundal. O případu informoval facebookový portál DVTV. Na záběrech lze vidět, jak muž vylézá na lešení a uvolňuje plachtu. Ta posléze padá k zemi a odhaluje sochu maršála. Kolem sochy zůstává stát lešení. Na místo později dorazili strážníci. Podle informací Deníku N muž, který sundal plachtu, je „proruský aktivista“ Jiří Černohorský. Stejný den večer byla socha maršála Koněva znovu zakryta.

Po pátečním incidentu s odstraněním plachty požádala radnice strážníky o zvýšenou ochranu. Dnes kolem třetí hodiny ráno si městští strážníci všimli neobvyklého pohybu plachty a zaslechli zvuk, který podle mluvčí nasvědčoval tomu, že ji někdo zkouší rozřezat. Mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová sdělila pro ČTK, že mladí lidé plachtu potrhali a ze zadní části sochy sejmuli.

Po sobotním poledne zhruba v půl třetí byla plachta opět stržena. „Maršála, který prošel frontou, těžko zakryje blbec,“ objevilo se u odkryté sochy na transparentu.

V sobotu večer už je socha Ivana Koněva opět pod plachtou.