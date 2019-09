Švédové před zhoršenou bezpečnostní situací v zemi utíkají do Polska. I Česko se musí připravit, varuje Okamura

Šéf SPD Tomio Okamura se na svém účtu na sociální síti vyjádřil k tomu, jak tragické jsou „důsledky sluníčkářského multikulturalismu a masové migrace“. Dle jeho slov totiž občané Švédska ve velkém emigrují do Polska a na pozoru by se mělo mít i Česko.

Okamura ve svém postu píše, že švédští občané utíkají před agresí uprchlíků ze Středního východu a Afriky, jak uvádí Nasz Dziennik s odkazem na Republikový úřad pro cizince. „Každý rok se přihlásí k pobytu v Polsku několik stovek Švédů a letos celkový počet nových obyvatel dosáhl 2 500. Pokud nechcete, abychom dopadli stejně jako Švédsko či jiné islamizované země západní Evropy, podporujte prosím hnutí SPD,“ vyzývá politik.

Současnou situaci ve Švédsku se svým fanouškům na Facebooku snaží přiblížit tak, že píše, že v 80 švédských městech existují oblasti, ve kterých dominují islamisté a v nichž se právo řídí podle islámského zákona šaria. Za příklad no-go zóny pak uvádí Rinkeby ve Stockholmu. Právě zde se dle Okamury neobjevuje ani policie, ani ambulance, a na místě vládne chaos. Dle některých obyvatel zde dokonce není možné bezpečně opustit dům po setmění.

„Oblasti vražd, zločinu, znásilnění, strachu a šaría. To jsou důsledky multikulturalismu a otevřených dveří pro migranty. Švédové prchají ze své země, aby našli mír a normálnost v Polsku. A není to tak dávno, co Občanská platforma (opoziční strana proti vládnoucí PiS) chtěla přijmout migranty v jakémkoli množství – hrůza!“ uvádí politik slova polské europoslankyně Beaty Mazurkové.

Příliv „uprchlíků“ ze západní Evropy

Šéf Svobody a přímé demokracie varuje, že bychom se měli připravit na další příliv „uprchlíků“. Tentokrát však nemá na mysli utečence z arabských zemí a Afriky, nýbrž původní Evropany ze západní Evropy. Tito lidé totiž podle Okamury budou prchat ze svých zemí před islamizací, a s tím spojenou i zhoršenou bezpečnostní situací. „Tento trend bude s postupujícím nárůstem muslimské populace na západě kontinuálně narůstat,“ domnívá se politik.

„Na to ale musíme racionálně reagovat. Když zde budou Němci, Nizozemci, Švédové či další občané islamizovaných zemí západní Evropy skupovat nemovitosti, poroste cena nemovitostí pro české občany. To nesmíme připustit. Již nyní jsou ceny bytů nehorázně drahé,“ zmiňuje ve svém postu možné důsledky.

A jaké by dle Okamury, který již delší dobu prosazuje zákaz propagace a šíření islámu v, mohlo být řešení této situace? „Řešení může být v tom, že zákonem zakážeme, aby cizí státní příslušníci v naší zemi mohli kupovat nemovitosti. Též bude nutné zpřísnit i případné udělování trvalého pobytu těmto obyvatelům. Čeští občané nemohou doplácet na to, že občané západoevropských zemí nechali své země zničit masovou imigrací a islámem,“ míní.

Politik, která islám nepovažuje za náboženství, ale za „nenávistnou ideologii“, píše, že „hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti“. Dané hnutí dále odmítá masovou imigraci a požaduje možnost kontroly hranic, aby se do ČR nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi, píše jeho šéf na sociální síti.

„A kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik napadených a zabitých Evropanů tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou invazí a nenávistí islámu?“ ptá se Okamura.

Zmiňované hnutí mělo navíc předložit již i návrhy zákonů na zákaz nenávistné islámské ideologie a zákaz islámského zahalování. Okamura ale píše, že tuto iniciativu SPD Babišova vláda a další strany ve Sněmovně blokují. „Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. Podpořte nás, prosím,“ apeluje na čtenáře.

Reakce na sociální síti: „Máte pravdu.“

Pod příspěvkem se okamžitě strhla diskuze. Většina čtenářů psala, že Okamurovo hnutí dozajista podpoří. A šéf SPD si mohl přečíst i další souhlasné komentáře.

„Máte pravdu, pane Okamura. Pracovala jsem v hotelu a denně jsem se Švédy přicházela do styku a hodně se jich chtělo vystěhovat. Ptali se na byty, domy a školy pro děti,“ podělila se jedna uživatelka o svůj zážitek z praxe.

Někteří celou situaci označili za „řízenou likvidaci všeho původního evropského“. Jiní ve svých komentářích naráží na předsedu sociálních demokratů a ministra vnitra Jana Hamáčka: „Tak si to, Hamáčku, pořádně přečti a zapamatuj.“