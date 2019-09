„Nakonec se ještě na katastru Prahy 6 zastřelil.“ Bývalý diplomat Bašta srovnal starostu Koláře s Emanuelem Moravcem

Hned v samotném úvodu Bašta píše o tom, že dnešní žurnalisté sice nic nezatajují, ale i tak mluví a píší o něčem jiném, dle něj méně důležitém.

Za takovou méně důležitou informaci přitom považuje skutečnost, že se psalo o tom, jak „neznámý“ vandal znectil na Praze 6 sochu maršála Koněva. V této souvislosti se pak v médiích hovořilo i tom, jaký postoj k této soše zaujímá současný starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Ten totiž danou sochu maršála Koněva nemá rád a již druhé volební období se ji snaží odstranit.

Má plachta na Koněvovi smysl? Po obědě ji její odpůrci opět strhlihttps://t.co/EcjZxCVbSs — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 31. srpna 2019

„Dlužno říci, že postupuje systematicky – nejprve ji doplnil vysvětlujícími tabulkami, pak si stěžoval na to, že socha provokuje vandaly. Občany, kteří rudou barvu a hanlivé nápisy umyli, označil za ruské trolly. Jeho poslední vyjádření ukazuje, že souzní s těmi, kdo tam namalovali letopočty 1945 (Československo), 1956 (Maďarsko), 1961 (Berlínská zeď), 1968 (invaze do Československa),“ napsal.

V komentáři Bašta zdůraznil, že „rok 1945 považuje za klíčový dle principu dějeBisu“. K tomu poté dodal, že je Ruská federace dnes naším nepřítelem, proto jím musela být již v tom roce čtyřicátém pátém. Stejně tak se domnívá, že ti, proti kterým tehdy Rudá armáda bojovala, byli nejspíš podle starosty Koláře naši spojenci.

„Tak mě napadá, že politik s podobnými názory už tu kdysi žil. Nakonec se ještě na katastru Prahy 6 zastřelil. Kvůli maršálovi Ivanovi Stěpanoviči Koněvovi a jeho tankům to neudělal. Vyděsilo jej Pražské povstání...,“ srovnal Koláře s politikem a legionářem Emanuelem Moravcem, který spáchal sebevraždu.

Ondřej Kolář o soše Koněva

Starosta Prahy 6 před dvěma lety v jednom rozhovoru uvedl, že je proti odstranění sochy. Tehdy si stál za tím, že u památníku postačí vysvětlující cedulky.

Starosta Prahy 6 Kolář byl obviněn z pokrytectví. To, jak mluvil o soše maršála Koněva před dvěma lety, je zarážejícíhttps://t.co/yGxWCYAOwS — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 1. září 2019

„Jak říkám, jestli se Koněvova socha odstraňovat měla, tak se to mělo stát v 90. letech, kdy ta nálada na to byla. Dnes by to ale jen zbytečně vyvolávalo vášně, polarizovalo společnost. Praha 6 má hodně důležitějších problémů, než řešení jedné sochy jednoho maršála,“ uvedl tehdy Ondřej Kolář.

Dnes však osud sochy vyvolává opět vášnivou diskuzi. Poslední rozhodnutí vedení Prahy 6 zakrýt sochu do doby, než se úřad rozhodne, co s ní dál, totiž už vyvolalo protestní reakce. Aktivisté se každý den snaží o stržení plachty ze sochy.

Co důležitého nám uniklo?

si ve svém komentáři stojí za tím, že kvůli takovým „nedůležitým“ zprávám lidem unikají informace, které pojednávají o závažných událostech.

Připomněl například to, že Spojené státy nedávno anulovaly Smlouvu o zákazu raket krátkého a středního doletu (tzv. Smlouva INF), jež byla uzavřena v roce 1987. Také poukázal na to, že Pentagon dne 18. srpna oznámil, že provedl úspěšný test rakety s doletem 500 km.