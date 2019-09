Babiš se pustil do svých kritiků: Žijeme si jak v ráji, neodstoupím, ani když budu obžalován

Babiš trvá na tom, že je celá kauze Čapího hnízda vymyšlená a doufá, že v pondělí státní zástupce trestní stíhaní zastaví.

„Je to nesmysl. Žádný podvod nebyl, ani nemohl, neexistují žádné důkazy a já doufám, že tady skutečně justice rozhodne v můj prospěch, protože potom budu mít pocit, že skutečně máme spravedlnost,“ řekl premiér. „Je to dílo české auditorské mafie v Evropské komisi v čele s pirátským senátorem,“ dodal Babiš.

Pirátským senátorem Babiš myslel svého bývalého náměstka a nyní senátora Lukáše Wagenknechta, který se v kauze údajného dotačního podvodu ve výši 50 milionů korun z fondů EU osobně angažuje.

Na dotaz, zda v případě, že bude obžalován, rezignuje na funkci premiéra, odpověděl záporně.

„Pokud bude podána žaloba, tak se nic nemění,“ uvedl Babiš. „Šel jsem do politiky, abych nekradl, abych nedělal nic v můj prospěch ani v prospěch mé firmy. Proto mě plno lidí nesnáší,“ řekl dále v pořadu Babiš.

Pochvala Schillerové

Babiš na Primě rovněž pochválil ministryni financí za ANO Alenu Schillerovou, která ho zastupovala během jeho dovolené. Schillerová v té době vyjednávala s ministry o rozpočtových kapitolách pro jednotlivé resorty. „Rozpočet je postaven velice dobře, rozpočtově odpovědně,“ poznamenal. Dodal rovněž, že za jeho působení se situace v České republice dramaticky zlepšila.

„Měníme to zásadně k lepšímu, všechno,“ uvedl a dodal: „Žijeme v ráji.“

Novému ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD) doporučil, aby za Schillerovou přišel s květinou a omluvou. V minulosti se totiž, v době svého působení v čele ministerstva zahraničí za Sobotkovy vlády, se Schillerovou dostal do ostrého konfliktu.

Podpora Zemana

Babiš opět odmítl, že by v létě proběhla vládní krize. Zopakoval , že sociální demokraté hrozbu svého odchodu z vlády nikdy nemysleli vážně.

Pokud jde o kauzu kolem jmenování ministra kultury, připustil, že se měl chovat jinak. Myslel tím, že si měl před navržením Michala Šmardy (ČSSD) ověřit u prezidenta Miloše Zemana, zda je pro něj přijatelný. Přitom šéf sociálních demokratů Jan Hamáček dříve zdůrazňoval, že se koaliční partneři zavázali, že si nebudou lustrovat ministry.

„Možná jsem udělal chybu v tom, že jsem si neověřil, zda bude Šmarda pro pana prezidenta akceptovatelný,“ řekl. „Je to pro mě poučení, pokud to příště nastane, tak si to dopředu ověřím,“ poznamenal.

Ústavní žalobu proti prezidentovi, kterou schválili senátoři a nyní musí projednat Poslanecká sněmovna, označil za nesmysl. Současný Senát Babiš označil za „antizemanovský“ i „antivládní“. Senátoři si údajně „vymýšlejí ptákoviny“, aby se zviditelnili.

„Samozřejmě v našem klubu jsou lidi, kteří pana prezidenta asi nemají rádi. Ale jde o to, aby se objektivně posoudil ten obsah. Já hnutí ANO doporučím, abychom tu žalobu nepodpořili,“ uvedl Babiš.

Poslanecká sněmovna má žalobu projednat ve čtvrtek 26. září. Dříve hrozilo, že ji hnutí ANO spolu s některými dalšími poslanci nezařadí na pořad schůze. Ve čtvrtek 29. srpna ji ale nakonec organizační výbor zařadil na zářijovou schůzi dolní komory Parlamentu.